【唐綺陽每週星座運程】巨蟹升職有望　金牛暗戀不開口將錯失良機

撰文：唐綺陽占星幫
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六月的餘波盪漾，強硬與恐慌對立的感受明顯，藉由撕裂、暴衝處理問題，在恐慌當中重新開始，使得事情有了進展。水逆巨蟹，自省每個行為背後的動機，在混亂的溝通中往前邁進。火星白羊第一週，火能量強勁，面對事情千萬別衝動，注意頭、臉以及兒童安全。週四土星逆行回山羊，劍拔弩張的情勢得到緩解，理性派抬頭，將帶來改變。
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重要星象：六月的餘波蕩漾，水逆巨蟹，火星白羊第一週，土星逆行回山羊
工作注意：白羊、巨蟹、獅子、處女
白羊：有談合作的機會，可爭取公平條約
巨蟹：有升官運，受到長官、長輩青睞
獅子：公事公辦，別讓情緒成為妨礙
處女：請積極表現企圖心
桃花注意：金牛、天秤、人馬、雙魚
金牛：容易暗戀難開口，可能因此錯失良機
天秤：要以柔克剛，才能好好溝通
人馬：想得太多，反而會困住自己
雙魚：太過三心兩意，當心被對方察覺
財運注意：天蠍、山羊
天蠍：面對正財運，要保有體力去負荷
山羊：當心手滑破財，自己要懂得控制
健康注意：雙子、水瓶
雙子：別過度逞強，免得一放鬆就生病
水瓶：蠟燭兩頭燒，當心負荷過度
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】