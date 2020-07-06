【唐綺陽星座運勢週報】水瓶有正財別謙讓　白羊可能從朋友變情人

太陽、水逆同在巨蟹，關注安全感議題，對立衝突不斷、溝通難有共識，越接近週末，衝突越凸顯。火星在白羊，容易引發衝突、一言不合就暴走，白羊座人氣旺，兒童、青少年易躁動受傷，需要適時保護，生活中有強烈的競爭感，避免一時情緒失控。

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重要星象：太陽、水逆同在巨蟹，火星在白羊。

工作注意：雙子、天秤、山羊、雙魚

雙子：要重視細節，以免受到阻礙

天秤：好意見雖然不中聽，但要懂得接納

山羊：標準太高，跟自己過不去

雙魚：別太鬆懈，當心殺出程咬金

桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、人馬

白羊：有機會從朋友變情人

巨蟹：要適時把心意傳達出來

天蠍：別太自我沉浸，要跟對方多溝通

人馬：遇到前任桃花，是否回溫可考慮

財運注意：獅子、水瓶

獅子：理財要多方打聽，或跟隨專家腳步

水瓶：有正財別謙讓，要積極去爭取

健康注意：金牛、處女

金牛：壞習慣會反應在健康上

處女：注意交通、乘車上的安全

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】