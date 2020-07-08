內地知名討論區虎撲一直都是眾多宅男流連的勝地，最近更釋出了由眾多網友投票得出的「女神榜」。一年一度的虎撲「女神榜」由2016年舉辦至今已經進行了5屆票選，被網友視為是民間極具權威性的排行榜，也是虎撲每年的重大盛事。

虎撲「女神榜」在內地可以說有一定的知名度，每次的投票都會引起眾多很高的討論度，而今屆的10位女神候選人分別來自中國、香港、台灣、韓國和日本5個地方，根據賽後數據顯示，截至7月2日為止，今屆投票的網友一共有超過15萬人，更有外國的網友參與投票，其中來自美國的比數最多，令投票結果更具公信力。

來自「中港台日韓」的候選女星：(按圖查看)

+ 9 + 8 + 7

「亞洲最美女神排行榜」三甲之位

每位奪得虎撲女神榜冠軍的女星只能參加一次，所以對於入選的女明星來說是難的一次的殊榮，而排在冠軍、亞軍和季軍頭三甲的女星更是經過踴躍投票選出，正代表著她們受到廣大的男士所喜愛。今年賽果最令人振奮的是，一位一直穩坐亞軍位置長達四年的女星，在今年終於送上了冠軍之位，拿下了第一名寶座成為了網友心中的終極女神！

季軍：李嘉欣

季軍是由80年代的一代美女李嘉欣獲得。（《妖獸都市》劇照）

有大美人之稱的李嘉欣是中葡混血兒，也成功俘虜內地網民的心，奪得第三名。李嘉欣在1988年參選香港小姐入行，當年傳媒更使用了「石破天驚」來形容她的驚世美貌，她在18歲時就分別獲得了香港小姐和國際華裔小姐冠軍，成為史上最年輕的雙料冠軍港姐，更被稱為「最靚香港小姐」。李嘉欣其後又拍攝了不少經典電影，《妖獸都市》、《方世玉》、《鹿鼎記》等等都是她的代表作，更令觀眾對她的美貌更為深刻。李嘉欣在2008年風光嫁入豪門，和富商許晉亨結婚，成為了「人生嬴家」，擁有人人羨慕的闊太生活。今年50歲的她仍保養得宜，美麗如昔，育有一子的她多年身材都保持纖瘦苗條，至今仍是不少人心中難以取替的經典女神。

李嘉欣由18歲到50歲仍是大家心中的「大美人」：(按圖看更多)

+ 5 + 4 + 3

亞軍：李沁

「女神榜」亞軍由內地新晉小花李沁奪得。（李沁工作室@微博）

今屆「女神榜」排行第二的就是內地新晉小花李沁。李沁出道多年，演戲有一定的實力，而且擁有精緻甜美的外表，真人性格直爽又開朗，是男生喜歡的類型，但是入行多年一直都紅不起來。直到她參演了2018年的大熱宮廷劇《如懿傳》才為人所知，充滿古典美的她甫出場便驚艷網友，五官精緻又典雅，十分適合古裝裝扮，美得讓人震懾。而且她在近期熱播劇《慶餘年》的「雞腿姑娘」一角大受歡迎，讓她人氣大增。不過有網友對於李沁能夠身居亞軍並和女神高圓圓角力而議論紛紛，認為她還不夠資格坐上冠軍的位置，而且還要打敗不少80年代的經典女神李嘉欣、周慧敏、朱茵眾人獲得亞軍，實在是名過於實，更質疑李沁聘請了「打手」才能奪得第二名。

李沁被質疑未夠資格得到亞軍：(按圖看更多)

+ 5 + 4 + 3

冠軍：高圓圓

2020年的「女神榜」冠軍得主由有「國民女神」之稱的氣質美女高圓圓奪得。（高圓圓工作室@微博）

今屆的冠軍是由顏值極高的台灣女星高圓圓奪得。有「國民女神」之稱的高圓圓在很多男生心中都有著難以取代的地位，可以說是實至名歸。高圓圓雖早已成為人妻，在2014年嫁給了小她5歲的台灣男星趙又廷，女神之位仍不曾被動搖。她在虎撲「女神榜」更是連續4年都取得亞軍，網友指她之所以一直沒有取下冠軍的原因，是因為奪得冠軍後就不能再次參加，因此網友一直沒有把高圓圓推上冠軍的位置，在論壇上更流傳著一句說話：「流水的冠軍，鐵打的高圓圓」，可見高圓圓在眾男生心中的地位屹立不倒。不過今年40歲的高圓圓風韻猶存，近照依然散發少女味，看來女神地位多年依然穩如泰山是有原因的。

氣質女神高圓圓40歲仍美如少女：(按圖看更多)