【唐綺陽星座運勢週報】處女適合進行新挑戰　雙子小心桃花誘惑

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四星仍然逆行中，感受上半年意外狀況所帶來的後續影響。日巨蟹尾聲與土星對分象，理性能量回歸，諸事有收手的跡象，轉而期待以溫情的方式溝通。火星白羊進固定度數，記取慘痛代價的經驗，行動前審慎評估價值，降低衝突次數的發生，仍要當心引發創傷性的問題。

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重要星象：四星逆行中，日巨蟹尾聲與土星對分，火星白羊進固定度數。

工作注意：白羊、處女、天秤、天蠍

白羊：積極專業的女性貴人，帶來強大的刺激

處女：適合進行新挑戰、新開始

天秤：多注意員工狀況，要催促或拉一把

天蠍：有意想不到的工作機會，可嘗試看看

桃花注意：雙子、人馬、山羊、水瓶

雙子：小心不當誘惑，以免後續麻煩

人馬：陷入諜對諜的情境，無法信任對方

山羊：走居家路線，能展現賢慧的一面

水瓶：認識不一樣的新朋友，激發好奇心

財運注意：金牛、獅子

金牛：要聽專家的話，向他們多學習

獅子：調度有方，人際關係帶來財運

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：要注意養生，當心老毛病急性爆發

雙魚：當心工作過勞，造成腰酸背痛

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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