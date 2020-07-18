范冰冰因「陰陽合約」和逃稅風波一度跌入事業的低潮，銷聲匿跡，沉寂了一段時間後的她逐漸為「復出」做好準備，不但在社交網站上頻繁地分享近況，和粉絲交流，更為自己的品牌努力做宣傳，和不同的網紅合作做直播，不過卻因一張合照又無端惹是非。

范冰冰因「陰陽合約」和逃稅風波一度跌入事業的低潮，沉寂了一段時間後的她逐漸為「復出」做好準備。（范冰冰@微博）

范冰冰與網紅一張合照 引起微博罵戰

范冰冰一直都是話題女王，近日她又因一張照片引起了微博上的一場粉絲罵戰，事源於大陸「網紅始祖」晚晚在自己的微博上，上載了一張和范冰冰的合照，並大讚「冰冰超級美麗」。但是有網友紛紛在下面留言表示，穿上吊帶背心的晚晚露出性感的鎖骨，比起冰冰保守的穿著更加吸睛，而且照片裡的范冰冰皮膚雖然白皙，但是半素顏的她顯得蒼白又面無血色，表情僵硬，顏值瞬間被旁邊的網紅比下去。

網紅和范冰冰備受爭議的合照：(按圖查看)

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不過范冰冰的粉絲立刻反擊為偶像平凡，批評晚晚刻意擺出性感的姿勢，而且修圖就只修自己，更有網友為冰冰辯護，表示冰冰是在做了一半的造型就被拉去拍照，隨後晚晚就只選了自己角度最漂亮的照片上傳，引致網上就出現和很多稱讚晚晚的帖子，笑指巨星范冰冰像個路人。不少網友都在照片下責罵晚晚「心機很重」、「冰冰雖然不如從前了，但也不是網紅能比的」、「這個姿勢是認真的嗎？」。范冰冰的粉絲官方帳號更特意留言並標籤晚晚的微博帳號公開指責：「提前洩漏未公開的拍攝物料，不太好吧？」

范冰冰粉絲為偶像護航，更標籤晚晚的微博帳號公開指責她未經同意就公開拍攝内容。（范冰冰吧@微博）

廣大的網友指都認為晚晚的行為「心機很重」，而現實生活中心機女更是。總有一個在左近」，為了獲得更多異性的關注，及想成為人群中的焦點而耍心計。「心機女」經常做出一些女生討厭，但男生卻懵然不知更是十分受落的行為。日本節目《女が女に怒る夜》就隨機街訪了日本女生在日常生活中遇到過的「心機女」的行為，指出以下這些6大舉動最讓她們感到厭惡！

日本女生眼中「最討厭的6大心機女行為」：(按圖看更多)