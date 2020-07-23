舒淇接受《時代我》訪問中提及自己的童年於孤獨與恐懼中度過，令她離家出走決心到香港闖蕩，從拍三級片開展電影生涯到贏得影后殊榮，一路走來並非如想像般風光。

原生家庭令她欠缺安全感，這樣的恐懼與陰影讓她變成了一個特別敏感的人。(IG@sqwhat)

原生家庭欠缺安全感 童年因恐懼父母而叛逆出走

舒淇出生自台灣的一個小家庭，出生時媽媽只有18歲，她形容當時的情況為「小孩生小小孩」，所以父母根本不懂怎樣養育子女。從小她便學懂觀言察色，特別是父母的反應。她負時候經常被父母打，憶述那時聽到爸爸騎電單車回家的聲音，便會覺得害怕，只想着能走多遠便走多遠。原生家庭令她欠缺安全感，這樣的恐懼與陰影讓她變成了一個特別敏感的人。

舒淇出生自台灣的一個小家庭，出生時媽媽只有18歲，她形容當時的情況為「小孩生小小孩」(IG@sqwhat)

她於15，16歲的時候曾離家出走，半年後沒有錢付房租時便要求媽媽借出5000台幣，態度如一個叛逆少女。舒淇年少時隨心所欲，曾因車禍而多次受傷，遭到媽媽痛罵。滿身是傷卻又感受不到媽媽的疼愛，其實她心裡亦很難受。她形容那時自己就像一隻船，一直在漂，只要有港靠岸就可以，然後準備好了便再漂到另一個港口去。

視葉玉卿為偶像 五年內不闖出名堂便回台灣嫁人

艷星的出身令舒淇飽受閒言閒語，就連親戚也因此嫌棄。(IG@sqwhat)

舒淇以性感模特兒的身份出道，曾為成人雜誌拍攝全裸寫真集，其後演出了多套香港三級片，開展她的演藝人生。艷星的出身令她飽受閒言閒語，就連親戚也因此嫌棄。故此她便為自己定下目標，「五年之內，如果沒有達到甚麼目標，就不要做了，回台灣隨便找個人嫁了吧。」她更定視葉玉卿為偶像，覺得做到跟她一樣就可以了。「在香港拍戲必須武裝起來，要不然我一個小女生，怕自己被人家欺負，因為若你愈裝可憐，人家就會覺得你可憐，愈容易被欺負。正因如此，我也在香港得罪了一些人，有個蠻出名的外號叫『大小姐』。」舒淇說。

後來她憑藉獨特的個性與專業的演技躋身一線影圈，先後以《千禧曼波》、《刺客聶隱娘》等作品多次入圍金馬獎最佳女主角，並憑着《最好的時光》贏得影后殊榮。她亦獲邀擔任第58屆柏林影展與2009年康城影展的評審委員，演技備受國際肯定。她的成就與葉玉卿有過之而無不及，於多數人心目中，舒淇是由三級片演員成功轉型成為大眾演員的典範。

從來沒為拍三級片的往事流過一淚眼淚

雖然舒淇已在電影圈中成功爭一席位，但她曾接拍三級片的往事仍被少數人視為「黑歷史」般攻擊。(IG@sqwhat)

雖然舒淇已在電影圈中成功爭一席位，但她曾接拍三級片的往事仍被少數人視為「黑歷史」般攻擊。她道：「我從來沒有因為我去香港做的這些事情掉過任何一滴眼淚。」不過，艷星往事卻曾令她錯失愛情。出道以來，她與黎明的七年戀情最為人知。於1998年拍攝《玻璃之城》結緣，其後陷入熱戀，卻一直未有承認戀情。兩人的七年情最後無疾而終，外界猜測他們分手的最大原因是男方無法接受舒淇的過去。雖然未能與黎明修成正果，但她卻與認識二十年的好朋友馮德倫昇華為夫妻，擁抱幸福。