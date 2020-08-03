成為人人羨慕的天王嫂，日常生活起居自然引人注目。近日「四大天王嫂」之一的郭富城老婆方媛因不戴口罩參加「船P」玩樂，高調行為受關注；而作風低調的張學友太太羅美薇，一樣因潔癖而受爭議，難道天王女人注定唔易做?

早前郭富城及方媛帶同女女一家三口一同出席公開活動，互動溫馨。(01眾志迷/葉志明攝)

54歲郭富城當年迎娶比自己小22歲的內地模特兒方媛，曾被網民揶揄是「父女戀」，不過兩人無懼外界流言蜚語，愛得甜蜜又火熱，方媛先後誕下兩位小千金，一家四口其樂融融。

方媛在微博上放閃，與老公郭富城感情甜蜜。（方媛Moka@微博）

能成為郭富城太太的方媛魅力過人?（點閱下圖查看）

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疫情肆虐 方媛不戴罩開船P引爭議

不過近日郭富城太太「天王嫂」方媛卻引起爭議，事關她在微博上分享了她在6、7月期間進行多姿多彩的活動影片，當中包括到朋友家中野餐、跳舞、參加朋友的船上派對等。四出玩樂的她，似乎無懼香港正值是疫情爆發期間，她出席朋友船P生日派對時，皆沒有戴口罩，照片上目測估計同場至少有二十多人。眾人更一齊分享整桌的食物大快朵頤，完全將防疫措施拋諸腦後，被網友狠批防疫意識薄弱。

郭富城太太方媛疫情下到處玩樂開船P：（點閱下圖查看）

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獅子座天性愛玩樂周圍走？

郭富城太太方媛完全體現了獅子座愛玩樂又高調個性，即使疫情嚴峻無法旅行外遊，她仍然會安排許多活動，例如跳舞、與囡囡一齊煮食等，讓生活多姿多彩。平時她大方在社交網站上分享自己日常生活點滴、出席不同聚會等，還不時曬出自拍美照，十分高調！獅子座的女生總是充滿自信，喜歡成為人群中心的焦點，「天王嫂」的優越感身份對她來說最適合不過！

方媛比郭富城小22歲。（mokafy@IG）

獅子座性格自信又愛表現自己? （點閱下圖查看）

相較之下，另一位「天王嫂」羅美薇則低調得多，她與張學友相伴34年，育有兩個貌美如花的女兒。喜歡規律生活的羅美薇自嫁給張學友後，便選擇退出娛樂圈，全職做家庭主婦，鮮少出現在公眾視線之中。

羅美薇與張學友結婚超過二十年。（粵語精選視聽@微博）

張學友太太羅美薇不擅社交性格低調 傳患有嚴重潔癖

喜歡獨處的羅美薇不喜歡社交應酬，娛圈的聚會，大小飯局也基乎不見她的身影，比作風低調的張學友更加低調，外界亦難以知悉她的蹤跡。另外，張學友曾在電台節目中承認妻子有潔癖，有傳隨身攜帶消毒噴霧及自備餐具，從不用外面的東西，而且家裡的所有物品都常要消毒，「潔癖」的情況而達到十分嚴重的程度。

羅美薇年輕時美艷動人。（從前有個老裁縫@微博）

張學友太太羅美薇年輕時女神級美貌：（點閱下圖查看）

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3年內換21個工人 疑被菲律賓領事館列入黑名單

2007年有一則新聞指，張學友與羅美薇雙雙被菲律賓駐港總領事館，列入僱請菲傭的黑名單之中一年。據悉原因是兩人在3年內更換了21個菲傭，更傳出有被解雇的菲傭一氣之下爆料羅美薇曾讓她工作達19個小時。有「潔癖」的羅美薇被指對家中整潔及菲傭要求極高，有指菲傭清潔無法達到她的要求就會被解僱，經常「炒人」達到嚴苛地步引起菲傭組織及外界關注。張學友太太羅美薇不論對自己對身邊人都有一定要求，九月一日出生的她完全體現出處女座完美主義，吹毛求疵的個性?

處女座是出名的「麻煩星座」?（看下文解釋）