【港姐2020】混血護士謝嘉怡五官標緻大熱　近年海外佳麗易離巢?

知性女生
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【港姐2020｜最後12強】《2020香港小姐競選》今（17日）公布12強名單，「寸嘴Ivy」賴琦媛、侯嘉欣及張盈悅被foul。張盈悅是今年兩位海外佳麗其中之一，另一位則是由「肥媽」推薦的混血兒謝嘉怡（Lisa），更成為大熱焦點。

不論是「回流」參選，還是在海外讀書歸來，「浸過咸水」的佳麗是否特別吃香？

謝嘉怡是蘇格蘭混血兒護士，雖然近乎「素顏」，但還是被大讚漂亮。（lisamarie_tse＠instagram）

蘇格蘭混血兒護士謝嘉怡成焦點：對香港情有獨鍾？

謝嘉怡是蘇格蘭與香港的混血兒，今年25歲的她在參選前是手術室護士，初次亮相雖然近乎「素顏」，但還是被大讚漂亮，她指會繼續減肥，及學習化妝技巧，為比賽作好準備，還指自己毎年都會回港一次，十分喜歡香港。

在蘇格蘭成長的她廣東話不太流利，但她指會繼續學習。點擊看更多謝嘉怡相片：

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香港小姐素以「美貌與智慧」並重作招來，不管是海外佳麗，還是在外國讀書「回流」歸來，都似是特別「吃香」。不過，近年似乎形勢有變，多屆勝出三甲的佳麗，皆是「本地薑」並在本地大學畢業。近5年多位海外佳麗奪三甲後相繼「離巢」，點圖即看＝＝＞

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