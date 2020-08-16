【收納推介】無印良品、AEON12蚊店、IKEA宜家家居是不少女生購買收納小物的地方，經濟實惠，但店內產品眾多，眼花繚亂，有些更是看外表完全不知有何功能，日本一名熱愛收納的人妻便在Instagram 中分享各式收納小物功能。

Samia家中井井有條。（samia.housework@instagram）

來自日本的 Samia，是一位熱愛收納、收拾家居的人妻，把家中都打點得非常企理，所有家品都以白色、木色、暖色系為主調，就像無印良品的家品部，充滿日式風情；她為此，考了「整理收納顧問－1級」資格，並在Instagram分享她的收納心得、技巧，希望「令家務變成簡單收納的點子」，而她的家品、收納小物主要都是來自無印良品和100円店，就算身在香港的讀者也不難入手。

意想不到的收納小技巧 L型書架除了分類書本還可...

當你以為收納，還是用一大堆同一色系收納箱收起物品時，「少年你太輕了」。往往大型箱子內都是沒有分層、隔板的，物品放進箱子內還是混亂的，這時便需要一些小物幫手，而 Samia 非常擅長用意想不到的物品協助整理。

Samia 會利用不同意想不到的小物收納，L型書架也用途多多。（samia.housework@instagram）

L型書架一般用來分隔書本，原來也是收納好物， 選一個鐵製的L型書架，放入大型的收納箱內有助分隔；平時不知砧板、食物盤如何收納好？這時又能用上書架整齊放到一角；樽裝飲品在雪櫃打橫擺放，會經常移動不方便？書架便可以把它們定住；為何一定要鐵製？只要在小物背後貼上磁石，就加一次過吸在書架上。

有時家中枱面上沒有太多的儲物空間，「向高」發展，便能騰出很多位置收納，而S鈎與伸縮棍便是最好的伙伴，到底要如何運作？按圖看看更多 Samia的意想不到的收納技巧 ＝＝＞

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比併各品牌產品 分享用家排行榜

Samia不時比併各大品牌的同類產品，更為產品找到更適合的收納技巧，一一講解用途並給予心中排名，解決有時看不性小物設計的煩惱。

【收納推介】按圖看看Mizi推介用品＝＝＞

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她又會整理出一些大型家品店，如無印良品、Ikea等，1,000円／2,000円以下她認為值得入手的收納產品，並分享評價，對各位愛收納、人妻一族非常有用，按圖看看Mizi推介用品＝＝＞