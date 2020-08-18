近年愈來愈流行「真人騷」娛樂節目，例如深入明星家中窺探她們的私生活或者豪宅，也有各種艱辛的任務考驗明星的毅力，看到明星在戲外的真實性格。向來女神形象的Angelababy及楊冪也在真人騷現形，把性格缺點表露無遺?

「真人騷」節目近年在內地大行其道，展現明星真實貼地一面。(《奔跑吧兄弟》)

頂著明星光環和戲劇角色的投射，在觀眾眼裡所有的明星都是光鮮亮麗，甚至是完美沒有缺點的，因此當明星們在真人騷中顯露出真實的個性及缺點時，反而會讓觀眾感到詫異，台上台下原來兩個人。最近就有網友紛紛批評女星在綜藝節目中讓人反感的行爲，有時候女星們想出演真人騷減低自己的明星光環變得「貼地」，反而弄巧反拙，暴露出真實性格缺點而令女神形象大扣分！

Angelababy罪行：公主病又不敬業

正所謂「人紅是非多」，大眾對於Angelababy的評價非常極端，有的網友對她極度癡迷，但有的卻是負評不斷。皆因演技水平較低的Angelababy因爲美貌和人氣高，而經常被捧做女主角，霸佔了其他有有實力的演員的機會，經常惹起眾多網民不忿，而且有些網民更認為Angelababy情商低，在真人騷中展現出的真實性格十分「犯眾憎」，因此才會負評不斷。

大眾對於Angelababy的評價非常極端，有的網友對她極度癡迷，但有的卻是負評不斷。

Angelababy在內地綜藝節目《奔跑吧兄弟》的一次下水懲罰遊戲中，因為受到了特殊待遇，即使輸了也不用下水懲罰而引起網絡公審，被指是對其他成員造成不公平。Angelababy立刻在微博澄清因為自己生理期的原因而不方便下水，瞬間激怒網友，認爲敬業的演員是不會出現這種行爲，因爲圈中女星經期堅持下水的例子比比皆是，例如張鈞甯拍攝《跟著貝爾去冒險》時，就算生理期間都堅持從直升機上跳下湖里再游上岸也從不抱怨，網民指Angelababy總是滿嘴藉口，十分嬌貴。

Angelababy是內地綜藝節目《奔跑吧兄弟》的常駐嘉賓，也是這套綜藝幫她增加了不少話題。（Angelababy@微博）

Angelababy在《奔跑吧兄弟》中受到特殊待遇：（按圖看更多）

另外在《嚮往的生活》裡，Angelababy被邀請到鄉村體驗田園生活，剛到門口就讓前輩級的何炅幫忙拿行李，只是客套説了一句「謝謝」就放手不管行李，如像被服待慣的公主一樣。而另外一位女嘉賓倪妮則是對嘉賓們畢恭畢敬，更堅持幫忙提行李，兩人形成了很大的落差；而且晚上時一衆人一起聊天談心時，Angelababy卻在枱底玩手機，被指一點也不尊重節目和現場的人，一點都不投入也不敬業。

Angelababy出演真人騷《嚮往的生活》，被邀請到鄉村體驗田園生活。（《嚮往的生活》微博）

Angelababy在《嚮往的生活》中公主病發：（按圖看更多）

在《奇遇人生》中Angelababy想要體驗5天的踩單車騎行之旅，但是Angelababy在騎完第一天後不斷找藉口表示自己體力不支，更再次拿出生期到的理由，騎到一半就坐車休息，剩下其他人繼續完成踩單車騎行。種種的行為都讓網友認為Angelababy沒有專業演員應有的責任和操守，而且她的公主病問題也很嚴重，原本想要靠真人騷洗底，塑造「貼地」形象，結果卻適得其反，更覺她十分驕生慣養不能吃苦，個性並不討好。

Angelababy受邀請參與《奇遇人生》5天的踩單車騎行之旅，想要洗掉負評，讓人看到她的毅力。

Angelababy被指驕生慣養不敬業：（按圖看更多）

楊冪罪行：出口傷人 「刻薄毒舌」當幽默

楊冪在內地可以說是撐起了一片天，她主演的電視劇收視口碑都有一定的保證，被封為「流量女王」，更是內地當紅的一線女星之一，還成立了個人的經紀公司，捧紅了不少旗下的明星包括迪麗熱巴。身為娛樂圈「大家姐」的楊冪最近在綜藝節目《密室大逃脫》中被網友瘋狂抨擊，原因就是她太過「毒舌」。楊冪一向以高情商、臨場反應快著稱，但是最近她卻因為「出口」太狠而被批評，可能是一時的開玩笑，可是接連的「毒舌」攻擊卻讓網友感到反感。

大陸綜藝節目《密室大逃脫》大受歡迎，楊冪在節目中因爲太過「毒舌」引起熱話。

在《密室大逃脫》中人氣男星鄧倫就遭到了楊冪的「毒舌」連番攻擊。因為遊戲任務需要眼淚，楊冪數秒間就可以哭出來，但是鄧倫卻醞釀了很久都沒有眼淚，楊冪就揶揄了鄧倫的演技：「我是專業演員，我不會讓劇組等我的，不像有些人，好演員還需要醞釀嗎？」在另一集的《密室大逃脫》時也曾經調侃過鄧倫沒有人氣：「剛剛都沒有人喊你的名字，看來沒有什麼人認識你呢！」網友指不滿楊冪把自以為是的幽默建立在嘲笑別人的方式上搏取笑聲，這些看似開玩笑的嘲諷可能是綜藝效果，但是過分的毒舌就會變成尖酸刻薄，傷害到別人，也讓觀眾感到反感。

楊冪在綜藝節目説話尖酸刻薄，經常取笑別人：（按圖看更多）

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網友公認「10個最令人討厭的公主病特徵」：