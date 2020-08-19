新冠肺炎疫情下，大家都減少了外出和用餐，留在家的時間多了，急凍食品和零食成了家家戶戶必備的恩物。台灣IKEA早前就列出了最受歡迎的人氣食品排行榜Top10，OL和女生大愛的甜品和朱古力搶佔多位，想不到呼聲最高的肉丸竟然不是第一名？

深受大家喜愛的IKEA宜家家居，不單有款式多到讓人眼花撩亂的傢俬和生活用品，它們的食物也是讓人回味無窮。它們擁有自家餐廳，食物價錢也非常親民，因此每逢午餐和晚餐時間都必定座無虛席，而且還有急凍食物發售，即使回到家也可以輕鬆製造出宜家的味道。台灣IKEA早前就列出了最受歡迎的人氣食品排行榜Top10，想不到跑出的第一名，原來比向來人氣極高的瑞士肉丸和蔬菜薯餅更受歡迎！

IKEA不但擁有自家餐廳，食物價錢也非常親民，而且容易烹調，對手殘的女生來説十分友好。（IKEA官網）

第10名 KAFFEREP 紅莓夾心餅

在IKEA的零食當中，這款紅莓夾心餅人氣非常高，外形呈心型狀十分可愛充滿少女心。（價錢：HK$10）（IKEA官網）

在IKEA的零食當中，這款紅莓夾心餅人氣非常高，外形呈心型狀十分可愛，充滿少女心！雲呢拿味的餅乾配上香甜可口的紅莓醬，一口咬下去酸甜的果醬加上鬆化的餅乾，用來當下午茶的小點心配上一杯花茶，份量剛好又不會像薯片等零食高熱量，簡直是OL及女生的不二之選。現在更有減價優惠價錢只要HK$10，快點入貨儲糧吧！

紅莓夾心餅雲呢拿味的餅乾配上香甜可口的紅莓醬，會一個接一個停不下口。（IKEA官網）

第9名 VÅFFLOR 急凍窩夫

這款急凍窩夫簡直就是懶人必備的居家食物！只要用平底鍋就可以加熱窩夫，方便又簡單。（價錢：HK$36）（IKEA官網）

喜歡在家裡做甜品但是又很怕準備材料的女生有福了，IKEA這款急凍窩夫簡直就是懶人必備的居家食物！突然想要吃甜食的話，只要把急凍窩夫翻熱，配上喜歡的水果或者醬料，完成品跟甜品店無異，而且心型的窩夫形狀打卡也很漂亮！除了甜食之外也可以當然鹹食，配上蝦肉或三文魚當午餐，瞬間完成一碟顏值高的美味佳餚，快速又簡單。

第8名 KAFFEREP 急凍玉桂卷

肉桂是瑞典人很喜歡的一個味道，有些人可能對肉桂味道抗拒，可是喜歡肉桂的人就會知道它的魅力所在，就像芫茜一樣道理。把玉桂卷放進焗爐裡加熱，就能聞到濃烈的玉桂香味，這時候再配上一杯咖啡或者伯爵茶，又是一頓寫意又美好的下午茶光。

玉桂卷散發濃烈的玉桂香味，這時候再配上一杯咖啡或者伯爵茶，美味又寫意。（價錢：HK$33）（IKEA官網）

IKEA人氣美食排行榜Top7：(按圖看更多)