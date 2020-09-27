新型冠狀病毒肺炎COVID-19蔓延全球，中秋節長假期的旅行計劃只好擱置。想要緩解旅行的心癮，除了酒店staycation的替代版，也可由調整心態出發。

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19影響，讓人只好將旅行計劃擱置。（《原諒他77次》劇照）

窩在家中沒事情做、想念去年旅行的時光、何時才能出走等話題於近日不絕於耳。旅遊網站Lonely Planet則分別收集了300位旅行專家的意見，包括心理學家、行為學家以及旅遊Blogger，或可看看部份建議，幫助大家解旅行心癮。

與異國朋友溝通

透過即時軟件、電郵與異國朋友來一場對話，分享生活並把此記錄下來成為下次旅行地點的考慮。（《你好，之華》劇照）

整天在家，百無聊賴，找個人談天說地最好不過。除了與平日相熟的朋友聊天，也能找上身處異國的朋友，談談各自的生活，不但能了解到當地文化，也有機會從中發掘到更多有趣的事，將此記錄下來成為下次旅行地點的考慮。

旅遊Blogger Travis Luther則分享他的故事，指曾在社交平台結識到一位異國朋友，雙方各自談及日常生活、當地美食，足以讓他對他國產生興趣，故非常建議大家可從社交平台認識更多不同國藉的人士，透過即時通訊軟件、電郵來一場對話。

整理舊物和舊照

藉空閒時間整理舊物和舊照，可在過程中回憶起過往旅行的快樂。（《螢之光》劇照）

時興斷捨離，以脫離對物品的執著，騰出心靈空間；整理舊物也是這陣空閒時間可以做的事，例如可整理一些過往旅行時拍下的照片、買過的紀念品，甚至是儲下未有及時丟棄的單據。把舊物和舊照一一整理，從中回味當刻快樂回憶，旅遊Blogger Tammilee Tillison也建議整理完畢，可與家人、朋友分享過往旅途的一點一滴，為雙方帶來喜悅的心情。

【按圖看】更多緩解旅行心癮的方法 ＝＝＞

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（資料來源：Lonely Planet）



湯怡為劇集《反黑路人甲》女主角之一，其校服與「眼鏡娘」造型獲網民大讚凍齡與Girlfriendable，她卻認為保養需要兼顧內在與外在，一起參考湯怡的方法吧！（延伸閱讀）