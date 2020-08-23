留家抗疫，最佳娛樂除了「煲劇」、運動與烹飪外，還有打機！

於 8 月 4 日發行的《Fall Guys：終極淘汰賽》一推出，而大受歡迎，目前只要是PlayStation Plus的會員，便可免費遊玩。 （Fall Guys＠Twitter）

很多人覺得「打機」浪費時間，又或是男生娛樂。不過，近來看到一篇網絡文章，大意是說一位工作壓力極大的哥哥，面對上司的壓逼、家人的不諒解，又想省錢，唯一娛樂便是留在家中「打機」，手握手掣，全神貫注時，眉頭才稍稍放鬆。有那麼一兩小時，可拋卻日常煩擾，在虛幻世界中，降魔殺敵，關關難過關關過，是最折衷。

「打機」非男生專利，如你平日無「打機」習慣，筆者精選以下數款遊戲，即使是「豬隊友」，也能享受箇中樂趣！

《Fall Guys：終極淘汰賽》以可愛的人物形象、輕鬆好玩的關卡迅速擄獲了玩家們的心，首日就累積百萬人次登入遊戲、同時上線更突破 13 萬人，吸引超多玩家喜愛。（Fall Guys＠Twitter）

Fall Guys終極淘汰賽：PlayStation Plus會員免費 是可愛版「食雞」？

於 8 月 4 日發行的《Fall Guys：終極淘汰賽》一推出，而大受歡迎，目前只要是PlayStation Plus的會員，便可免費遊玩。

遊戲操作玩法十分簡單，但要勝利就絕不容易。除了基本移動外，只有三個動作：「跳躍」、「俯衝」及「抓握」，讓遊戲角色順利的完成每個關卡的挑戰。遊戲基本模式是60人一組，進行闖關淘汰，地圖並非完全隨機，基本要「捱」過5關，但因為是淘汰賽，因此也視乎對手質素。遊戲可以組隊玩，但只會在需要組隊時才會被會固定分到一隊。

關卡最主要分為五類－障礙賽、捕獵、合作、生存與最終回合。在3至5有關卡，每一輪淘汰30－50%的玩家，直到剩下一位參加者，有如「可愛版食雞」。只要參加遊戲，無論有沒有過關，都會取得相對應的獎勵。

點擊看8大《Fall Guys：終極淘汰賽》簡易攻略：

+ 4 + 3 + 2

誠實玩後感：



若要情侶雙打，Fall Guys只可以線上組隊，不可同機雙打。



筆者雖然喜歡「打機」，但僅限於操作簡單，或劇情主導的遊戲，也時時把難易度調至最簡單，畢竟，生活中已充滿挑戰與困難，難得遊玩，當然希望輕鬆一點。別看《Fall Guys：終極淘汰賽》設計那麼可愛，對於讓角色走直線也有難度的筆者來說，還是有點困難。但《Fall Guys》勝在操作簡單，數個回合不過數分鐘，輸了重來，汲取教訓，熟練操作，愈玩愈「過癮」！

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