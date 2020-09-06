在家抗疫 | 何超蓮抱貓曬豪宅　奢華細節曝光　網民：想做佢隻貓

新冠肺炎疫情持續，賭王何鴻燊的千金何超蓮也呼籲大家留在家中，當個乖寶寶。據知何超蓮的豪宅住所約8,000呎，從她發佈的照片可見家中的奢華細節，就算留在家中抗疫也好比住進皇宮。

何超蓮的複式豪宅約8000呎，客廳裝潢富麗堂皇，擺放了各式各樣價值不霏的古董擺設，比酒店大堂更有氣派。（何超蓮Instagram@laurinda_ho）

據知賭王三房的複式豪宅約8000呎，客廳裝潢富麗堂皇，擁有落地玻璃，擺放了各式各樣價值不霏的古董擺設，比酒店大堂更有氣派。豪宅裡的各間房間面積亦非常大，而且擁有豪華游泳池，亦有私人健身室，網民驚嘆「若住在這家，一輩子不出屋都可以」。

何超蓮不時在豪宅的後花園拍攝美美的生活照。（何超蓮Instagram@laurinda_ho）

除此之外，何超蓮不時在豪宅中拍攝美美的生活照。從何超蓮的照片中可見，豪宅更擁有超大的後花園，網民紛紛表示羨慕「露台就快大過我間屋」。而且，花園所種植的一草一木也大有來頭，有網民認出花園中種植了菲島福木，有「金錢樹」之稱，價錢並不便宜。閒時走到私人後花園散步呼吸新鮮空氣，十分寫意。

何超蓮抱貓合影，豪宅細節意外曝光。（何超蓮Instagram@laurinda_ho）

何超蓮有最美千金之稱，人美心善，她創辦慈善機構，親身落力做善事。同時，何超蓮亦是一名貓奴，家中養了幾隻可愛貓咪，很有愛心。她不時在家中抱貓合影，網民們感歎「世上最幸福的貓」，更表示「想做她的貓」。

▼▼▼▼▼按下圖看何超蓮的豪宅生活照▼▼▼▼▼

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看過何超蓮奢華的豪宅後，一般人真的難以想像可以住進一個如此華麗的大宅，羨慕一下便好。其實就算現在住的地方不大也沒關係，一個安樂蝸最重要還是有「家」的感覺，大家不妨多花心思於裝潢及擺設上，這同樣可以令你住得舒適。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/06）

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