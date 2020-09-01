回想12歲的你，大概還是個懵懵懂懂的小女孩吧！但年僅12歲的日本女生清水麻帆，就已經成為了史上最年輕的收納達人，年紀輕輕的她已取得日本一級收納顧問的資格，不禁讓家裏混亂如垃圾崗的一眾大人自慚形穢。

收納技巧向來高超的日本，充斥著各種收納達人及家居整理顧問。日本節目《サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん》早前就請來了史上最年輕的收納達人清水麻帆，教大家處理棘手的家居收納問題。清水麻帆這次在節目中就向觀衆分享了多個收納家居物品的超簡易技巧，用到的收納工具皆是購至日本100円店，即使在香港的12元店或者文具店都能買到，用低成本就可以還原整潔的家居，十分值得參考！

廚房用具收納

清水麻帆利用隨處可見的文件夾就能把碗碟收納的整齊又美觀。（oheyasukkiri@IG）

清水麻帆雖然年紀輕輕，盡得同樣是日本一級收納顧問的媽媽真傳，自小已經懂得把家裏每個地方都收納得有條不紊。例如滿是大小不一碗碟和刀叉，還有各種醬油調味料及廚食用具的廚房，如果沒有收納整齊的話，就會顯得雜亂無比，拿取也不方便。清水麻帆就利用了隨處可買得到的文件夾和筆筒，就把廚房用具收理得一目了然，讓人感嘆原來這些普通的文具還可以有這麼神奇的收納作用！

按圖看更多清水麻帆的廚房收納法：

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衣櫃收納

清水麻帆發揮創意，利用紙杯就可以收納内衣襪子，環保又實用。（oheyasukkiri@IG）

相信每個女生的衣櫃都是一個讓人頭大的麻煩，衣服越買越多，多到堆積如山，而且不知道如何分類，每次找衣服都找到天荒地老，唯有穿來穿去都是那幾件（筆者深有同感）。而每個女生最多的衣服相信就是最普遍的T-shirt，其實只要利用一個A4透明盒，衣服就能像文件一樣以顔色分類，視覺上也十分療癒。另外清水麻帆又教了大家想不到的一招，就是利用紙杯就可以把雜亂無章的内衣褲和襪子等小件的衣物，有秩序地排列整齊，有創意又環保！

按圖看清水麻帆如何利用小工具把衣櫃收納整齊：

化妝品收納

女生當然少不了一桌子數不清的化妝品和護膚品，小型的化妝品可以藏進小抽屜裏面，但是衆多的瓶瓶罐罐放在桌子上會顯得很凌亂，清水麻帆就建議用文件夾把護膚品按大小或者種類分好，一目了然也方便拿取，而且這些文件夾更可以放置直髮夾、梳子等等的美容用品，化妝空間立刻變得簡潔又整齊。

按圖看清水麻帆的超强護膚品收納方法：