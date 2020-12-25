2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，李若彤、李麗珍、陳慧珊及葉蘊儀等美魔女重出江湖，成為劇集一大賣點。葉蘊儀在劇中飾演師奶「肥菜」一角，角色可愛活潑，演出傳神，獲得不少觀眾喜愛。

葉蘊儀主演的《女人俱樂部》近日於翡翠台深宵時段重播。(gloriayipwanyee@IG)

葉蘊儀在《女人俱樂部》劇中飾演師奶「肥菜」一角，雖得到不少讚譽，但外界也不乏批評她身形發福走樣的嘲笑的聲音，但葉蘊儀其後努力減肥，憑著一股幹勁在5個月內成功減去36磅，回復苗條身材成為了「童顏美魔女」重現當年風采，再令大家眼前一亮。

葉蘊儀是80年代的「可愛教主」，長著一張清純可愛的標緻臉孔，瞬間在各地火速走紅。(gloriayipwanyee@IG)

紅遍亞洲 掀起「玉女」風潮

一臉童顏的葉蘊儀，曾經是80年代「可愛教主」，更曾一度掀起「玉女」風潮。葉蘊儀年紀輕輕就出道拍廣告，她長著一張清純可愛的標緻臉孔，笑起來十分甜美，出道不久就成為了廣告商的寵兒，電影、劇集演出機會更是不斷。葉蘊儀不單止在香港火紅，她在16歲時主演的港日合資電影《孔雀王子》更在日本一炮而紅，就連韓國、台灣等地也因為她而掀起一陣「玉女」潮。

葉蘊儀年輕時被封「玉女掌門」，甜美可愛的笑容俘獲不少宅男。(gloriayipwanyee@IG)

當紅時放棄事業步入婚姻嫁豪門生活

就在葉蘊儀事業高峰時期，遇到了當時的香港玩具富商陳柏浩相戀。當時的她只是20出頭，更選擇步入婚姻。正當全世界都以為公主嫁給王子就會幸福地生活時，結果卻不如預期，有傳陳柏浩在婚後不久經常夜不歸宿，更被發現出軌，及後二人也選擇離婚結束5年婚姻。

去年葉蘊儀為Viu TV拍攝節目《一切從失婚開始》剖白了失婚後心聲，她自覺是完美妻子，但在離婚時也曾經質疑是否自己的問題，現在回想過來，她更學會釋懷放過自己，她認為失婚只是一個人生經歷，讓自己有所成長，也更加認識自己：「我可以接受失敗，但我不能接受放棄，離婚後既然要面對，與其總是想著辛苦的事情，還不如想想怎樣去面對，活得更好，怎樣把小孩教好更重要。」

葉蘊儀曾在電視節目中公開談及離婚感受。(gloriayipwanyee@IG)

不合適的話寧願選擇分開，大家曾經相愛過，很多回憶都會留在心中，無形而有形，這樣就足夠了。 葉蘊儀《一切從失婚開始》

熱愛藝術的葉蘊儀考獲藝術系碩士學位，作品更曾角逐國際藝術獎項。(gloriayipwanyee@IG)

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葉蘊儀以自己的故事告訴「同路人」，離婚並不是人生終結，也可以是美好開始。(gloriayipwanyee@IG)

潛心修讀藝術學有所成

除了愛情和婚姻之外，葉蘊儀認為女人還有更多的空間可以發展，不必糾纏於婚姻和愛情上。熱愛藝術的她到香港藝術學院修讀藝術文憑，其後又在澳洲墨爾本理工大學的藝術系碩士畢業。

葉蘊儀更曾以香港藝術學院藝術碩士畢業生的身份，參加威尼斯當代藝術比賽，角逐第八屆拉古納國際藝術獎，並憑著其作品成為全球參賽藝術家中，唯一入圍最後三十強的香港地區的唯一代表，展現出色過人的藝術天賦。葉蘊儀更推出過以女性主義角度出發的書籍--《她們的二三事》，講述中外23位女演員如安祖蓮娜、瑪麗蓮夢露、鍾楚紅等的女星及名人，分享每個不一樣又值得欣賞的女性故事。

葉蘊儀不斷學習並發掘新的技能，成爲自强獨立的女性：（按圖看更多）

誰說失婚就是失敗者 ?如今47歲的葉蘊儀依舊自信又美麗，身體力行地告訴「同路人」，離婚並不是人生終結，也可以是美好的開始。一個女人的價值並不只是建立在婚姻上，那怕沒有了愛情、婚姻，仍然能自立自強，在人生的舞台上發光發亮。

人生就是一連串不同的經歷和學習，婚姻只是一個成長的經歷，一個令她更認識自己的人生課題而已。

47歲的葉蘊儀依舊自信又美麗。(gloriayipwanyee@IG)

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