撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-21 16:00

【MUJI無印良品】近年，「MUJI」仿佛已經成為一種生活態度的代名詞，自然簡約又不失質感，因MUJI出現了「無印風」一詞，足見品牌在消費者心目中的影響力。由服飾、家品、家電到廚具、零食、調味料，MUJI的產品涵蓋了我們的衣、食、住。然而，每次走進MUJI總是有點眼花繚亂，成千上萬的產品中，我們或許錯過了以下這些不起眼的食品。

▼▼▼日本無印良品員工Kaho是個不折不扣的MUJI無印良品迷，她不時分享在無印自費購入的產品，點擊看▼▼▼

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日本無印良品MUJI近日亦公布了當地回購率最高的5大食品，當中有即食食品及零食，下次逛無印良品時，不妨入手一試。

無印良品MUJI回購率第5位：開心果雲呢拿曲奇

無印良品有各種口味的曲奇，但這款開心果雲呢拿曲奇在芸芸口味中最得日本民眾歡心，經常購入作為下午茶的點心。雲呢拿曲奇混入開心果碎，讓口感更加鬆脆之餘，又減低飽膩的感覺，是最佳零食之選。

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無印良品MUJI回購率第4位：「無選別」千層蛋糕

無印良品的千層蛋糕有十多款口味，而且會根據季節推出限定口味，看起來平平無奇的千層蛋糕，卻一直都是深受日本網民喜愛的產品。在日本被稱為年輪蛋糕的千層蛋糕通常過於甜膩，但親試過無印良品楓糖千層蛋糕，不會太甜能迎合香港人口味。至於「無選別」的意思是無印良品為了不浪費食材，將烤色不均或外表略有差異的產品也留下作販賣，貫徹崇尚自然的品牌理念。除了千層蛋糕，無印良品還有推出其他「無選別」的甜品如蘋果批、炸甜餅等。

無印良品的糕點類食物大多都是切成小塊，而且是長條形，方便食用。（MUJI Official）

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日本朝日電視台《お願い！ランキング》邀請了304位無印良品店員，選出他們心目中一定要入手的十大實用產品，點擊看產品===>