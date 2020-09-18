私處保養｜天氣悶熱下體容易發炎　3個重點讓妹妹不再痕癢有異味

夏天除了怕曬黑、曬傷、中暑之外，女孩們還有哪些說不出的困擾呢？沒錯！就是私密處保養的問題，很容易有搔癢、悶熱的現象發生，即便看了醫生又反覆復發，真的困擾萬分。 既然如此，身為女孩的我們，要怎麼保養私密處？又要養成哪些好習慣，才不會出現發炎、搔癢難耐的症狀呢？

氣溫和不通風的衣物使症狀加重

台灣國泰綜合醫院婦產科醫生李佳潔說明，夏天潮濕、悶熱，愛美女性如果長期穿著緊身的褲子或不透氣的衣服，導致私密處濕悶，若再加上睡眠不足抵抗力不佳的情況下，便很有可能出現發炎的狀況。

要分辨是否有感染，可以先從分泌物的顏色觀察，例如所屬黴菌的白色念珠菌，分泌物多為灰白結塊的型態；或是細菌引起的發炎，分泌物則呈現黃綠色，伴隨著明顯的腥味，若有上述症狀，最好立即就醫治療，以免延誤病情。

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盡量不要過度清潔

李佳潔醫生提醒，不少人都覺得，既然容易感染發炎，平常就應該做好清潔，能洗多乾淨、就洗多乾淨。其實，這是一個錯誤的觀念，過度清潔不僅會使皮膚變得乾燥、更容易受細菌的侵入外，也會將原本存在於黏膜上的好菌一起沖洗掉，反而少了一道保護的防線。

正確的私密處清洗方式，是用不會感到冷或燙的清水，配合指腹稍微搓揉即可，記得不要太用力或是有刮除的動作，避免私密處受傷。

少用護墊，多吃好菌食物

為了保持良好的通風，李佳潔醫生建議若沒有特殊原因，非必要時最好不要使用護墊，一直讓私密處處於濕熱的環境，更容易使症狀加重。此外，飲食部分要少碰甜食、刺激性的食物，平常可以補充無糖乳酪、乳酪飲品來增加黏膜的好菌，預防細菌的滋生。

最後，李佳潔醫生強調，日常養成良好的作息，不要熬夜，盡量讓睡眠維持在穩定、充足的情況，提高身體的免疫機能，讓私密處越來越健康喔！

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