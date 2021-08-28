酒店Staycation優惠｜疫情下不能外遊，中秋節假期還未安排節目？Staycation 選擇多，《01女生》精選以下4間有附設廚房的酒店staycation ，大可與伴侶享受「煮飯仔」樂趣，即使未有兩人的安樂窩，也能體驗「同居」感覺。



*所有訂房價格與可預約房間為8月27日搜尋結果



酒店套房有家的感覺。（IG@baybridgehongkong）

Staycation 推介1: One 96 【上環】



上環區的精品酒店可令你一嚐住「豪宅」的感覺。酒店全部房型都是「Full Floor Suite」，即是一梯一伙，私隱度十足。

房間呎數有800呎，間隔是一房一廳，房內的開放式廚房比許多酒店大，設有微波爐、煮食爐及其他酒店少見的大雪櫃，絕對有足夠空間煮食。唯一美中不足是浴室空間雖然大，卻未有附設浴缸，如果你想浸個泡泡浴，這間酒店就不能滿足你了。

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One 96

地址：香港皇后大道中196號

中秋假期入住價錢：$1,804/晚（21-22/9/2021入住）



Staycation 推介2: 汀蘭居【荃灣】



這間位於荃灣的服務式住宅，可能有點「熟面口」，因為是不少人朋友聚會時的打卡勝地。一房一廳間隔的450呎房間全部都望海景，十分開揚，設有沙發、茶几及廚房，酒店有煮食用具可供租借。

而廁所也寬敞，設有浴缸，曾有網民入住過後反映廁所裝修略舊，不過在中秋假期房價$1000有找，也算超值。酒店鄰近汀九橋，地點不算方便，但酒店提供來往荃灣地鐵站的穿梭巴士，大概半小時一班。

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汀蘭居

地址: 汀九青山公路汀九段123號

中秋假期入住價錢：$792/晚（21-22/9/2021入住）



Staycation 推介3: 九龍海灣酒店【紅磡】



這間位於紅磡的酒店全部房間都是二房一廳間隔的套房，價錢最平的雙臥室城景套房有624呎，空間感十足，在中秋節假期房價不過$1000，性價比高。

房內的開放式廚房空間足夠，設備齊全，有微波爐、大雪櫃及煮食爐，玩「煮飯仔」完全無問題，除了與另一半，也可以考慮與三五知己入住享受假期。而浴室裝修雖然不夠新淨，但勝在夠大，而且設有浴缸。

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九龍海灣酒店

地址：紅磡灣紅鸞道8號

中秋假期入住價錢：$965.8/晚（21-22/9/2021入住）



Staycation 推介4: 麥當勞道貳號【半山】



這間酒店位於半山區，鄰近蘭桂坊，酒店房景觀開揚。高級套房的間隔是一房一廳，呎數470呎，開放式廚房略小，不過設備充足。浴室空間大，裝修設計新穎，設有浴缸。酒店地點不算就腳，酒店提供來往IFC的穿梭巴士，但班次疏落，也可在金鐘站轉乘巴士到酒店較方便。

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麥當勞道貳號

地址：香港半山麥當勞道貳號

中秋假期入住價錢：$1,087/晚（21-22/9/2021入住）



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