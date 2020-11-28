閨蜜感情都會淡？5個小方法經營友情　不常見面也能保持友誼永固

前陣子聽一位朋友分享她的同學聚會，這位同學以前讀的是女校，因此，當然大多都是女性同學到場，或是她的先生和小孩也會場，在參加同學會前她就分享到終於能見到以前大學的好閨密，她滿心期待這件事情，對每個人來說能看到以前要的朋友再見面，一定是件開心的事情，不過一起在場的朋友就問你們平常有聯絡嗎，或是定期互動，這位朋友想了想回答說大學畢業後就比較少了。 因此這位朋友就回應說，那你也不要抱太大期待，說不定現在見面不會像以前一樣熱絡話說從前。後來才想到這位朋友之前也參加過大學同學會，雖然畢業10年說長也不長說短也不短，但如平常或沒定期聯絡，真得見了面還能話說從前嗎? 文：小藍手札／滔客

到底該要如何經營友誼呢？專家有幾個小撇步給大家參考看看︰（按圖即看）

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之前在朋友群組有篇文章很夯，文章名叫，別等到來不及時才想聯絡，主要是述說人對關係的互動，主角是一位退休老先生，在生病的時候想起過去與家人、朋友、競爭夥伴互動的感概，老人提到，孩子需要他的時候沒陪伴，孩子大了也不再需要他，老婆在的時侯沒陪伴，等有時間老婆已走了，面對朋友平時不連絡，當想到時關係已經疏遠，對競爭夥伴攻擊太多，等一切結束後才知凡事不需爭過頭，因此躺在病床的老人對前來探病的年輕人說，平時要多聯絡，不然時間洪流會把關係都沖淡，屆時後悔也來不及。

再來最近，有位友人分享一篇文章在她交友社群上，忘了篇名叫甚麼，不過述說的內容也是關係的議題，與上一篇文章不一樣的地方是，這篇文章主要從四個角度來分析你與朋友關係變淡的原因，首先是距離的遠近，再來是沒有共通的話題，第三是每個人成長成不同的階段，最後是沒有固定的聯絡與關心，她提到這四點是來與過去好友關係變淡的原因。

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這兩篇文章論述的立場有些許不同，但其實都在述說人與人的關係。關係是很微妙的情愫，它能讓你與他人拉近距離彼此熟悉，或是隔著一面牆靠近不了，這都顯示你與他關係的不同，這兩篇文章點出了我們平常關係經營的重點與眉角。一個穩定的關係不是過去甜蜜就能讓你保鮮許久的，它是需要付出與經營的。回想目前經營的關係與互動的朋友，其實很多都是主動與持續關係一路走下來的，而不是完全只靠過去友情的甜蜜維持。而小編身邊剛好有這樣的朋友平常會積極聯繫，也會關心他人，因此他身旁有很多很舊的老朋友們，都是她努力經營下來的，不可能不付出就能有穩定的關係。

後來再遇到這位去同學會的朋友，問了她後來見到以前閨密後感覺如何，她回答說還不錯但真的因為久了沒聯絡，所以雖然彼此聊得開心，但發現彼此都與過去不一樣了，連以前大學習慣和喜好都不同了，突然不太習慣，詢問她之後還會繼續聯絡嗎?她說看緣分如何。雖然朋友沒明說但看起來之後互動也不會很多了。人雖不用每天膩再一起，但要彼此問候與關心，不要覺得這是件麻煩的事情，平時慢慢累積，才不會等到想到時關係已經變了，任何情感都需要維持，不維持也是會有淡忘的一天，偶然一通電話或一句問候，你好嗎~~有天獲得的會遠比你想的還要大。

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