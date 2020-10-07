美國總統大選候選人之一拜登（Joe Biden），從副總統到競選總統，他的人生注定是一段傳奇。出身在美國一個平民家庭，拜登以天資稟賦的才能加上自身努力，一步步向上爬，躋身美國政壇佔有一席之地，他的命運是典型實現美國夢的勵志故事；然而天意弄人，拜登家庭的經歷卻十分悲苦……

拜登（Joe Biden）今年77歲，曾任美國副總統，現為美國總統大選候選人之一。（gettyimages）

一場車禍奪走妻女生命 成難以磨滅的傷痛

年輕時的拜登（Joe Biden）外表風流倜儻，眉宇間透露著一股英氣，是同學之間的「萬人迷」，他天資聰穎順利考入美國特拉華大學，並修讀了歷史學與政治學雙學位，後來又在雪城大學修讀法律博士學位，可謂學富五車。拜登在大學求學期間認識了妻子Neilia Hunter並迅速陷入熱戀，並在1966年迎娶了她後育有兩子一女，組成幸福的五口之家。

有指拜登（Joe Biden）從小患有口吃，靠每日對鏡練習朗誦才成功克服問題。（開水-今天也沒開@微博）

然而，就在拜登剛被選至美國參議院成為參議員時，一場飛來橫禍狠狠地讓他家庭變得支離破碎。在1972年12月8日，當人人都沉浸在迎接聖誕節的喜悅之中，拜登妻子Neilia帶著三個孩子一起興高采烈地去採購聖誕樹等節日商品，就在她開車載著幼女與兩個兒子的途中，車子被一輛大貨車撞倒，拜登妻子Neilia與僅一歲大的幼女Naomi不幸離世，兩個兒子Beau和Hunter也身受重傷。

拜登（Joe Biden）與第一任妻子育有兩子一女。（開水-今天也沒開@微博）

我說不出話，只感到心中的空洞越來越大，就像我正被吸進一個黑洞。 拜登

突如其來的打擊讓拜登一度想要放棄剛剛得到的參議員席位，直到意外的前一天，拜登的人生還一直扶搖直上。他油然感到一陣憤怒，感覺上天開了一個天大的玩笑，拜登曾在回憶錄中寫道：「我感覺上帝用可怕的方式愚弄了我一番，我很生氣。」妻女驟然離世差點擊垮了拜登，面對現實他只能默默忍著家人離世的劇痛，一邊處理工作事務，一邊盡一個單身父親的責任。據悉當時拜登雖然要在華盛頓上班，但是他堅持每天搭乘一個半小時的火車從華盛頓回到威明頓郊區的家，陪伴兩個兒子及照顧家庭，在整個參議院的職業生涯他都堅持如此持續了超過36年。

拜登（Joe Biden）早年喪妻女成為他心中的永久傷痛。（gettyimages）

與第二任妻子恩愛結婚43年 卻暗藏驚人隱情？

捱過了傷痛，拜登在1975年再遇見了第二任妻子Jill Biden，對她一見鍾情並展開猛烈追求，並於兩年後抱得美人歸。當時拜登已經是參議員，而Jill還是一名大學生更是剛離婚不久，雖然兩人相差足足九歲，但兩顆受傷的心靈相遇再互相慰藉，譜寫出浪漫的愛情故事。據説當年拜登向她求婚了五次才答應，婚後與繼子的相處也十分融洽，1981年Jill為拜登誕下愛女Ashley Blazer。

拜登（Joe Biden）遇見Jill Biden再婚，結婚多年恩愛依舊。（gettyimages）

拜登與現任太太結婚43年恩愛依舊：（點閱下圖）

但是，近日拜登現任妻子Jill Biden卻被前夫Bill Stevenson忽然出面踢爆，指拜登與妻子Jill的愛情故事是婚外情！原來兩人相識時Jill與Bill Stevenson還未離婚，更一起加入拜登角逐參議員的競選團隊。直至1974年Bill Stevenson懷疑拜登與妻子有染，同年10月因拜登開著Jill的車撞壞了保險桿才被揭發兩人不可告人的關係。隨後Bill Stevenson提出離婚，他說：「我把拜登當朋友，但他卻愛上Jill Biden。」他還表示之前拜登所説與Jill相見時兩人是單身明顯是謊言，三人之間錯綜複雜的故事讓人霧裏看花。

拜登在2015年再度失去至親 ： （點閱下圖查看詳情）

另一半離世該如何走出陰霾 心理學家：你無需故作堅强

突如其來的噩耗猶如晴天霹靂，讓人瞬間被擊垮，面對死亡沒有人可以做好心理準備，而活著的人更加難以釋懷。面對摯愛離世，悲慟情緒排山倒海地襲來，來不及告別，留下來的人該如何生活？這趟療傷之旅，雖然漫長又痛苦，但是勇敢面對失去、面對事實，是在世者的必修課之一。

另一半離世該如何走出傷痛？（Jurica Koletić/Unsplash）

面對失去，好好擁抱悲傷，無需刻意遺忘，傷痛永遠都會在，最重要的是努力地好好活下去！

「面對痛失摯愛」心理學家的6個建議：