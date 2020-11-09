77歲拜登（Joe Biden）日前成功勝出美國總統大選並成為第46任美國總統。從副總統到當選美國總統，他的人生注定是一段傳奇。出身在美國一個平民家庭的拜登，以天資稟賦才能加上自身努力，一步步向上爬，躋身美國政壇佔有一席之地，是典型實現美國夢的勵志故事。然而光輝背後，拜登家庭的經歷卻十分悲苦，今天當選的他真的是苦盡甘來？

拜登（Joe Biden）今年77歲，在美國大選勝出，當選美國第46任總統。（gettyimages）

77歲拜登（Joe Biden）贏得美國大選 準第一夫人繼續擔任教師？

2020年美國總統大選無疑是世界矚目的重要選舉，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）鬥得難分難解。多間美國傳媒推算，拜登在賓夕法尼亞州及內華達州勝出，令他取得290張選舉人票勝出成為第46任美國總統。拜登亦在香港時間11月8日上午9時30分，發表勝出美國總統大選的演說，承諾團結國家不分「紅藍」，並視抗疫為首要工作。

曾任美國副總統的拜登這次將成為白宮的新主人，有指拜登的妻子吉爾·拜登（Jill Biden）在今年8月曾表示即使拜登成功入住白宮，她亦會繼續擔任教師工作，或成為美國二百多年來首位有全職工作的第一夫人。

拜登（Joe Biden）打敗特朗普（Donald Trump）勝出2020年美國總統選舉。（gettyimages）

▼▼▼【拜登（Joe Biden）勝出選成為美國第46任總統】▼▼▼

拜登（Joe Biden）妻女因車禍亡 成難以磨滅的傷痛

年輕時的拜登（Joe Biden）外表風流倜儻，眉宇間透露著一股英氣，是同學之間的「萬人迷」，他天資聰穎順利考入美國特拉華大學，並修讀了歷史學與政治學雙學位，後來又在雪城大學修讀法律博士學位，可謂學富五車。拜登在大學求學期間認識了妻子內利亞·亨特（Neilia Hunter）迅速陷入熱戀，並在1966年迎娶了她，後育有兩子一女，組成幸福的五口之家。

有指拜登（Joe Biden）從小患有口吃，靠每日對鏡練習朗誦才成功克服問題。（開水-今天也沒開@微博）

然而，就在拜登（Joe Biden）剛被選至美國參議院成為參議員時，一場飛來橫禍狠狠地讓他家庭變得支離破碎。1972年12月8日，當人人都沉浸在迎接聖誕節的喜悅之中，拜登妻子內利亞·亨特帶著三個孩子一起興高采烈地去採購聖誕樹等節日商品，就在她開車載著幼女與兩個兒子的途中，車子被一輛大貨車撞倒，拜登妻子內利亞·亨特與僅一歲大的幼女不幸離世，兩個兒子博·拜登（Beau Biden）和亨特·拜登(Hunter Biden)也身受重傷。

拜登（Joe Biden）與第一任妻子育有兩子一女。（開水-今天也沒開@微博）

我說不出話，只感到心中的空洞越來越大，就像我正被吸進一個黑洞。 拜登

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突如其來的打擊讓拜登（Joe Biden）一度想要放棄剛剛得到的參議員席位，直到意外的前一天，拜登的人生還一直扶搖直上。他油然感到一陣憤怒，感覺上天開了一個天大的玩笑，拜登曾在回憶錄中寫道：「我感覺上帝用可怕的方式愚弄了我一番，我很生氣。」妻女驟然離世差點擊垮了拜登，面對現實他只能默默忍著家人離世的劇痛，一邊處理工作事務，一邊盡一個單身父親的責任。據悉當時拜登雖然要在華盛頓上班，但是他堅持每天搭乘一個半小時的火車從華盛頓回到威明頓郊區的家，陪伴兩個兒子及照顧家庭，在整個參議院的職業生涯他都堅持如此並持續了超過30多年。

拜登（Joe Biden）早年喪妻女成為他心中的永久傷痛。（gettyimages）

拜登（Joe Biden）與第二任妻子恩愛結婚43年 卻暗藏驚人隱情？

捱過了親人離去的傷痛，拜登（Joe Biden）在1975年再遇見了第二任妻子吉爾·拜登（Jill Biden），拜登對她一見鍾情並展開猛烈追求，於兩年後抱得美人歸。當時拜登已經是參議員，而吉爾當時還是一名大學生更是剛離婚不久，雖然兩人相差足足九歲，但兩顆受傷的心靈相遇再互相慰藉，譜寫出浪漫的愛情故事。據説當年拜登向她求婚了五次才答應，婚後與繼子的相處也十分融洽，1981年二人愛女艾希莉·拜登(Ashley Blazer)出生。

拜登（Joe Biden）遇見吉爾·拜登（Jill Biden）再婚，結婚多年恩愛依舊。（gettyimages）

▼▼▼【拜登（Joe Biden）與吉爾·拜登（Jill Biden）的愛情】▼▼▼

拜登（Joe Biden）的第二段婚姻是「搶」回來的？

但是，早前拜登（Joe Biden）現任妻子吉爾·拜登（Jill Biden）卻被前夫比爾·史蒂文森(Bill Stevenson)忽然出面踢爆，指拜登與妻子吉爾的愛情故事其實是「婚外情」！有指原來兩人相識時吉爾與前夫還未離婚，更一起加入拜登角逐參議員的競選團隊。直至1974年前夫懷疑妻子與拜登有染，同年10月，有位車主告訴史蒂芬森，拜登開著吉爾的車，兩人撞壞了車子的保險桿，車主找上門更進一步被揭發他們不可告人的關係。隨後比爾·史蒂文森提出離婚，他說：「我把拜登當朋友，但他卻愛上吉爾。」他還表示之前拜登所説與吉爾相見時兩人是單身明顯是謊言，三人之間錯綜複雜的故事讓人霧裏看花。

▼▼▼【拜登（Joe Biden）在2015年再度失去長子 】▼▼▼

親人離世該如何走出陰霾 心理學家：你無需故作堅强

拜登（Joe Biden）一生事業輝煌，可惜人生如戲，第一任太太和女兒車禍身亡，長子其後又患癌離世，面對親人離世突如其來的噩耗，即使是強人也會瞬間被擊垮。正如拜登所說感覺「正被吸進一個黑洞」一樣。

面對死亡沒有人可以做好心理準備，而活著的人更加難以釋懷。面對摯愛離世，悲慟情緒排山倒海地襲來，來不及告別，留下來的人該如何生活？這趟療傷之旅，雖然漫長又痛苦，但是勇敢面對失去、面對事實，是在世者的必修課之一。

另一半離世該如何走出傷痛？（Jurica Koletić/Unsplash）

面對失去，好好擁抱悲傷，無需刻意遺忘，傷痛永遠都會在，最重要的是努力地好好活下去！

▼▼▼【面對親人摯愛離世，心理學家的6個建議】▼▼▼

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參考資料：John A. Lundin〈How to Deal With the Death of a Loved One〉