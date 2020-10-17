由劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》電影在最近上映，然而口碑和票房都不如預期。除了主角劉亦菲是非纏身之外，讓人意想不到的是連她的替身也連帶被網友人肉搜查而在網上爆紅，網友紛紛驚訝於她的顔值，一點也不遜色於劉亦菲，甚至比她更美?

劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》電影在最近上映，可惜劣評如潮。(《花木蘭》劇照)

《花木蘭》替身意外爆紅 美貌更勝劉亦菲?

最近迪士尼電影《花木蘭》上映後，網絡上除了充斥著觀眾看後感之外，劉亦菲的武打替身竟也意外地獲得談論。劉亦菲的替身照在網上瘋傳，照片中的女生五官精緻，擁有一把烏黑秀髮，穿上花木蘭戲服的她英姿颯颯，讓網民感到十分驚艷。

電影《花木蘭》播出後微博上瘋傳著一張劉亦菲替身的照片，相中女生擁有超高顔值，驚艷網友。（IG@_liuyaxi）

從衣著打扮不難發現，照片中的女生正是劉亦菲在《花木蘭》中的武打替身。她的名字叫劉亞西，今年只有22歲，長相甜美標緻的她，瞬間成為網友熱議的焦點。劉亞西擁有巴掌大的臉孔，水靈靈的眼睛，小巧的鼻子和櫻桃小嘴，被網民大讚她是楊冪、Janice Man和鍾欣潼的合體。劉亞西甜美的臉蛋和清純的氣質，完全不遜色於有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲，甚至網友直呼這位美女替身根本可以直接出道，不用做替身那麼辛苦。

劉亦菲和替身劉亞西因爲拍攝《花木蘭》結緣，成爲了好朋友，私下關係很好。（IG@_liuyaxi）

劉亞西身軀雖然嬌小，但卻擁有扎實的武打功力，從她的Instagram發佈的《花木蘭》幕後花絮中，看得出劉亞西的功架十足，光是背著一身的盔甲戲服已經很辛苦，何況拍攝時還要激烈地對打，可以想像劉亞西一定有著超强的武術底子，身手不凡。網民表示劉亞西的美貌加上矯捷的身手，完全就像是真實版的花木蘭。

很多網友都好奇劉亞西爲什麼不直接當模特出道，或者舒服地當一位網紅，但是劉亞西表示從小就十分熱愛武術，做武打替身就是能讓她實現夢想的途徑之一，因此即使總是傷痕纍纍仍要堅持追夢。明明可以靠顔值，卻要靠實力，劉亞西專業的表現讓網民更加敬佩。

劉亦菲在《花木蘭》中的替身曝光，驚艷網民：（按圖看更多）

【劉亦菲替身美貌更勝劉亦菲？】（按圖看更多）

+ 4 + 4 + 4

范冰冰

范冰冰的替身和本人相似度接近90%，網友紛紛表示很難分清楚兩人。（王亞楠微博、范冰冰微博）

因長相酷似范冰冰的王亞楠因此被星探發掘出道，成爲廣告模特。不管是眼神、氣質或者五官都和范冰冰神似，網友紛紛驚呼兩人更像是雙胞胎，她曾經表示自己在街上都會被認錯為范冰冰，因此開心了很久。後來機緣之下更成爲了范冰冰的御用替身，在電視劇《武媚娘傳奇》、電影《一路驚喜》中一直擔任范冰冰的替身，更和范冰冰成爲了好友，范冰冰也對她也特別關照。王亞楠由於擁有出衆的外表、舞蹈底子，加上演技不俗，很快就有機會正式參演電視劇，現在更擔正做劇集女主角。

【范冰冰與替身王亞楠長相90%相似?】（按圖看更多）

楊冪

楊冪在拍攝古裝電視劇《三生三世十里桃花》也有用到替身，這位替身的美貌更在網絡上引起轟動。（《三生三世十里桃花》劇照、卓亨瑜微博）

楊冪在拍攝古裝電視劇《三生三世十里桃花》的時候也有用到替身，要能代替五官立體深邃的楊冪出鏡，相信顔值有一定級數，這位楊冪的替身被網友起底後曾在網絡上引起了一陣轟動。這位替身的名字叫卓亨瑜，精緻的臉蛋和楊冪的外貌極為相似，身材纖瘦修長，皮膚嫩白，更有網友表示她的顔值更是「秒殺楊冪」，當穿上和楊冪同款的仙女戲服後，飄逸氣質更勝一籌，在網上的知名度火速增加，不過她原本的主要工作原來是模特，只有唯一一次在《三生三世十里桃花》做過楊冪的替身，想不到卻因此而出名。

【楊冪替身顔值被指秒殺楊冪本人：】（按圖看更多）

+ 2 + 2 + 2

趙麗穎

趙麗穎在拍攝《花千骨》時也有用到替身，這位替身的顔值也十分出色，站在明星隔壁也沒有被比下去。(李可就是可可微博）

趙麗穎在拍攝《花千骨》的時候也有用到替身，這位替身同樣擁有一雙烏黑的大眼睛，不過他和趙麗穎的長相和氣質相似度沒有上面幾位高，趙麗穎屬於甜美可人類型，她則比較像是鄰家女孩，不過遠看也許未必能分得清楚。這位替身名叫李可，是雲南藝術學院戲劇導演系出身，畢業之後也有出演一些小電影和網絡電影，因爲在《花千骨》做替身而知名度增加後，也在電視劇《半妖傾城》中飾演過小蝶一角，正式以演員出道。

【趙麗穎替身樣貌甜美：】（按圖看更多）

美女的特定條件?

不過每個人對於美的定義都不一樣，這些替身們都有自己美麗獨特的地方，很難和明星本尊作比較，不過想要知道自己的外貌算不算美女一個，原來也有公式可以算得出來。日本節目《ニノさん》就曾經請來了早稻田大學的菅原徹教授來講解「美女的標準公式」，菅原徹教授研究了人的臉部長達18年時間，他一共分析了超過5000張臉孔，最後把美女的條件「公式化」，找出了美女需要具備的2個條件。

日本節目《ニノさん》請來菅原徹教授，他一共分析了超過5000張臉孔，最後把美人的條件「公式化」。（《ニノさん》截圖）

日本教授菅原徹表示只要把兩邊外眼角和嘴角連成直線，就會呈現一個V字，如果V字的角度越接近45度，那就代表你的五官比例越接近美女的標準。他引用了女神始祖奧黛麗・赫本(Audrey Hepburn)、日本女星中石原里美、北川景子就是美女的最佳例子。日本教授菅原徹還指出了另外一個量度方法，就是連接眼角、嘴角畫出一個四角形，然後將長度除以寬度，得出的數值越高，代表你離美女的標準越近。教授表示，普遍一般人的平均數值約是1.41，而奧黛麗・赫本(Audrey Hepburn)的數值則高達1.49，更超越了美女的標準。

【日本教授計算出美女的「公式化」標準 :】（按圖看更多）