Daiso收納︳日本人妻分享10件回購率高好物 書立架放衫更整齊？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-31 12:00

Daiso收納用品︳時興斷捨離，可並不是人人能做到「全身而退」的極簡生活；比起完全捨棄，或更需學會收納法，以告別凌亂感。一位日本人妻就介紹了10款購自Daiso的收納用品，產品不單止價廉物美，用途更非常廣泛，識得用收納放衫都更輕鬆。

不少家品店充積林林總總的收納工具，不過你又懂得如何選擇以及使用方法嗎？育有兩名小孩、定居於日本的Koan杏子媽媽不定期在YouTube Channel上分享料理與收納等生活日常，亦會分享一些提高做家事效率的小貼士。

近日，她則分享了10款購自Daiso的回購收納用品（排名不分先後）；亦在影片中示範日常的使用方法，有些使用方法更是意想不到。

【衣服收納】Daiso書立架最佳用途竟不是用作分隔書本？

定居於日本的Koan杏子媽媽不定期在YouTube Channel上分享料理與收納等生活日常；近日，她分享了10款購自Daiso的回購收納用品，其中一樣為書立架，但她並不是用來分隔書本，而是用以分隔衣服。（Koan杏子媽媽@YouTube截圖）

認知的書立架用途，是用來將書本、雜誌分類定立，整齊擺放。不過，Koan杏子媽媽則將書立架放於膠箱和櫃桶內，用來分隔衣服，尤其是軟身材質的服裝特別合適合。不但一眼就能看到服裝的款式，方便拿取的同時不會因取出的過程弄亂旁邊的衣服。乳白色設計加上中間間隔適中的書立架，配合同色調的膠箱和櫃桶，正好貫徹簡約潔淨的格調。

▼▼▼按圖睇更多Daiso收納令工具及收納衣服方法▼▼▼

Daiso帶黏力透明小鉤子用途多多？

Koan杏子媽媽從Daiso購入帶黏力的透明小鉤子，尺寸小，但具300g耐重量。（Koan杏子媽媽@YouTube截圖）

Koan杏子媽媽從Daiso購入帶黏力的透明小鉤子，由於透明且細小的關係，她認為黏貼哪裡都不太明顯，雖然尺寸小，但具300g耐重量，將其黏附於牆壁或櫃身，鉤起日常所需品，既方便拿取，又能提醒自己，不再做忘東忘西的人。

▼▼▼按圖看Koan杏子媽媽如何徹底發揮Daiso帶黏力透明小鉤子，4個用途令生活更便利▼▼▼

▼▼▼按圖看更多Koan杏子媽媽推介的收納用品與使用法，不鏽鋼絲夾用來掛口罩都得？▼▼▼

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