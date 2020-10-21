掌握調情技巧可在心儀對象面前突圍，提升好感度，助單身女生成功出pool，但疫情令人減少實體接觸，日本節目《あざとくて何が悪いの？》便教在防疫期間即使居家，也能俘虜好感對象的15式「心機招數」，讓大家脫離單身一族。

與心儀對象約會時，一些「心機招數」來俘虜好感對象也是必須的。(《青春紀錄》劇照)

日本節目《あざとくて何が悪いの？》分享的15式「心機招數」可吸引異性外，更貼心地將15式的心機招數劃分出四個曖昧萌芽埸境，例如：1 ) 交友App初見面篇、2）視像通話/直播篇、3）職場篇、4）多人視像聯誼聚會篇，讓女生可選擇相應場境的「心機招數」來學習，增加個人「出pool」的機會。

現今世代已有不少情侶是因為「交友App」而開始一段戀情。(《春夜》劇照)

有些女生與生俱來擁有超強勁的異性緣，但有些女生卻是「異性緣絕緣體」，而為了增加結識異性的機會，部分女生也會選擇玩「交友App」來認識異性，透過一段時間的閒談與了解，下一步便是相約外出約會，進一步發展。但與「交友App」對異性對象約會時，又如何提升對方對自己的好感度，乘勝追擊有下一次的約會機會呢？

▼▼▼【按圖看】「心機招數」1-3式【交友App初見面篇】：如何令他想再約會妳▼▼▼

▼▼▼【按圖看】「心機招數」4-6式【視像通話篇】：隔着熒幕也令感情升溫▼▼▼

▼▼▼【按圖看】「心機招數」7-13【職場篇】及【多人視像聚會篇】：展現反差萌令同事對你更有好感▼▼▼

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