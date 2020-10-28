玩交友App在現今時代已經不是一件難以啓齒的事情，在這速食時代，戀愛也講求速度，「閃婚閃離」屢見不鮮，加上很多人的社交圈子逐漸收窄，要認識到異性脫單變得困難，交友App就成爲了一個結交新朋友和尋找愛情機會的平台。

不過在交友App上總會遇到各種千奇百怪的人，有些男生的行爲更是讓女生直反白眼，無奈至極。台灣網站「約會診療室」就搜集了交友App上眾多女性玩家的數據，綜合並列出了「10個最令人討厭的交友App行爲」，看到真的會有種想秒速把他delete的衝動！

交友App上總會遇到各種千奇百怪的人，有些行爲更是讓女生直反白眼，無奈至極。（《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照）

一、開場對白毫無新意

想要引起一個女生的興趣，開場白就很重要，很多女生表示玩交友App時最討厭就是看到對方用「Hi」 、「Hey」、「做緊咩」等這些無聊又沒有誠意的開場白，通常一看到就會減分，甚至連聊下去的慾望都沒有。而且很多男生都會在開始聊天後，每天一句「早晨」然後就沒有下文，等女生開話題，也是最讓女生感到反感。

玩交友App時女生最討厭就是男生以「Hi」 、「Hey」、「做緊咩」這些無聊又無誠意作開場白。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

二、露胸肌、裸露健身照

不知爲何，坊間總是謠傳「女生愛胸肌」的説法，導致很多男生的潛意識裡，就認定女生對「肌肉男」一定會很有興趣。而據數據顯示，交友App上有超過5成的男生都會放健身照或者露胸肌的照片去吸引女生，可是通常女生見到「裸露胴體」的男性照片，就會特別的反感，畢竟不是所有女生都如此的「飢渴」，而且這些「露肌照」會讓女生覺得這位男士尋求的是「性伴侶」而非「伴侶」，建議男士們還是好好地把衣服穿上，正正常常地拍一張照片吧。

女生對於男生露胸肌、展示身材的照片並沒有很大興趣，反而會感到反感。（yuyanpeng@IG）

▼▼▼【10個最令人討厭的交友App行爲】▼▼▼

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資料來源：約會診療室