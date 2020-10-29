號稱擁有「女團最强美貌」的女子團體Red Velvet隊長Irene（裴柱現）日前被爆料，「狂閙」工作人員二十分鐘，造成軒然大波。明星除了外表靚麗，人品同樣至關重要。對於十分重視禮儀規範的韓國社會來説，明星舉手投足間若表現得傲慢無禮，絕對是「大忌」！

Red Velvet成員Irene近日陷入耍大牌爭議。（redvelvet.smtown@IG）

Red Velvet隊長Irene人品差業界皆知？

有「冰山美人」之稱的韓國女子組合Red Velvet隊長Irene因脫俗冷艷美貌得到許多關注，更被稱為是「女團最强美貌」，人氣居高不下。過去Irene常常不苟言笑，給人高冷的距離感，其所屬公司一直塑造她的形象為怕生、個性内向才導致凛若冰霜的印象。然而，私底下的Irene卻被爆出無禮冷傲態度一直讓業界人士不滿，甚至罵哭工作人員，「雙面人」行徑令人髮指！

Red Velvet隊長Irene被爆對工作人員態度無禮，目中無人。（renebaebae@IG）

被Red Velvet隊長Irene辱罵的工作人員在個人IG上寫下長文，控訴Irene對自己的無禮行為。她表示自己已經入行15年，但從未遭受過如此羞辱，表示：「（那位女星）完全不打招呼，就那樣拿著手機坐在椅子上，對站在面前的我指手畫腳，都分不清是對我不滿還是對房間裡所有的人不滿。」更提及自己在現場被Irene狂罵20分鐘，形容像是身處地獄，只能站在一旁汩汩落淚。

被Red Velvet隊長Irene辱罵的工作人員在個人ig上爆料，得到不少同業讚好支持。(lookslooks@ig)

更驚人的是該名工作人員對於Irene的耍大牌事跡早有耳聞，真正共事後形容Irene是「帶著嘻嘻哈哈的假面具的木偶、沒經過社會化的『大小孩』，擁有長期人格缺陷，將自卑感及所有缺陷都透明地展現出來的愚蠢的人，向初次見面的人也毫無掩飾的目中無人。」Irene事後也在IG發文公開致歉，對被辱罵的工作人員道歉，也承認自己的錯誤及無禮行為，但大眾似乎示賣帳，批評的聲音仍然不絕。

Red Velvet隊長Irene罵哭工作人員被批評人品差。（renebaebae@IG）

▼▼▼【Red Velvet隊長Irene「耍大牌」事件更多驚人内幕】▼▼▼

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▼▼▼【Red Velvet隊長Irene「耍大牌」行徑在網上不斷被爆出】▼▼▼

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韓國駭人聽聞的職場欺凌事件

在韓國無論是在學校、職場還是家庭，社會處處都能看見階級尊卑分明的文化。在Red Velvet隊長Irene被爆出「耍大牌」的文章中，該名工作人員也提及了當年轟動一時的「堅果門事件」以及《朝鮮日報》社長10歲孫女辱駡司機的事件，將Irene的耍大牌行為與其相提並論，可見事件的嚴重性，而職場欺凌的黑暗内幕在韓國處處可見。

韓國社會熱議話題：Gapjil(갑질)

近年，「Gapjil(갑질)」成為韓國社會熱議的話題，「Gapjil」代表權勢欺凌，「Gap」指的是合約中的甲方，擁有絕對的地位及權勢，而「jil」指的是帶有負面涵義的行為。即是擁有優越地位的甲方仗著自己有權有勢，而展現傲慢、欺壓的態度及惡劣行徑，而仰人鼻息的乙方為了保住飯碗只能忍氣吞聲，受盡凌辱。

在韓國尊卑階級觀念很重，導致職場欺凌事件比比皆是。（Annie Spratt/Unsplash）

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