日本人妻7招「一目了然」收納增空間感　化妝品、飾物如何免失蹤?

【日本收納｜斷捨離】不少日本家居如香港一樣以狹小空間見稱，整理收納頓時變成增加空間感的好幫手。日本人妻Saori綜合出7招令家中物品井井有條。

善於收納 細屋變出空間感

日本人妻Saori與丈夫住在東京1LDK（即設有客廳、飯廳、廚房）的房子，雖然有獨立房間，但空間並不大，Saori看似有「斷捨離」習慣，家中沒太多的雜物；除了因家居裝潢、傢俱以白色與木色調為主，增加空間感，更是因為善於整理收納。

▼▼▼按圖看日本人妻Saori的簡潔家居▼▼▼

日本人妻Saori善於整理收納，更在Instagram上分享其收納技巧，至今擁有8.7萬名追蹤者。(saori.612@Instagram)

Saori喜歡利用無印良品 （Muji）以及其他品牌的收納用具，將雜物、所需日常品分類收放好，曾推出收納書藉《狭い部屋でもスッキリ暮らす ふたり暮らしのつくり方》，更在Instagram上分享其收納技巧，至今擁有8.7萬名追蹤者。

雪櫃如何保持整潔美觀？

許多人只著眼廚房的整潔程度，打開雪櫃卻發現內裡的食物堆積如山，與外面環境反差甚大。Saori的習慣每星期到外購買食材兩次，平日下班回家路上若遇到特價商品，都會忍不住購入；即使儲放有一定份量的食品，卻能透過收納技巧把雪櫃變得整整齊齊。

▼▼▼按圖3招雪櫃收納法，這樣擺放食品更能一目了然▼▼▼

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經常找不到化妝品、護膚品？

Saori擁有的美妝品不算多，卻能應付到日常保養與妝容需要。比她擁有還要多美妝品的女生應該如何處理呢？尤其每每購買美妝品時，多數都會附送的產品試用裝，應如何放在當眼處提醒自己使用之餘，更要保持整齊？

▼▼▼保養與化妝時總找不到想用的產品？按圖看2招美妝品收納法▼▼▼

飾物如何避免出現打結、「失蹤」情況？

有時候將頸鏈、手鏈放在一起，總會發生鏈帶打結的情況，而且耳環、戒指等體積細小的飾物最常「失蹤」，每次都要花時間尋找。只要跟隨Saori的收納方法便不會發生這樣的情況了。

▼▼▼按圖看2招飾物收納法▼▼▼

▼▼▼按圖看看獨居女生整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧▼▼▼

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▼▼▼按圖看「入手電器貼士」及獨居女生Aya推薦哪些好用家品 ▼▼▼