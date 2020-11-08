3大MUJI無印良品收納神器　分類架「1物6用」　擺放手袋不易變形?

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【MUJI無印良品｜收納】無印良品勝在設計簡約，是次綜合日本人妻IG，綜合3款收納物品，用途多多，適合不同家居！

河內智美是其中一位分享MUJI收納神器的收納達人，她的IG擁1.1萬粉絲。(leaf_asch@Instagram)

無印良品文件盒　放在家中哪角落也能物盡其用？

整理家居，雖愛設計聰明的收納物品，但也怕每房間、角落都有專屬的收納盒、架，收拾明明騰出空間，但往往變相鼓勵消費，愈買愈多，最好當然是有一價錢相宜的「萬用盒子」，收納甚麼也方便，即使將來空間轉變，盒子也可重用。

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日本有不少「收納達人」開設Instagram帳戶，聰明地物盡其中，是次就推介無印良品的文件盒，原來可以這樣用！

▼▼▼點擊看無印良品文件盒「一物6用」法▼▼▼

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無印良品不只文件盒，膠製分類架原來也可以放在不同位置，立即向日本人妻們學習如何可好好擅用空間。

▼▼▼點擊看膠製分類架「1物6用」法及其他推介產品、價格▼▼▼

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延伸閱讀：▼▼▼日本收納IG推介「終極慳位」10式　$12蚊店萬用籃是「死角」殺手?▼▼▼

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延伸閱讀：▼▼▼按圖看看獨居女生整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧▼▼▼

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