【MUJI無印良品｜收納】無印良品勝在設計簡約，是次綜合日本人妻IG，綜合3款收納物品，用途多多，適合不同家居！

河內智美是其中一位分享MUJI收納神器的收納達人，她的IG擁1.1萬粉絲。(leaf_asch@Instagram)

無印良品文件盒 放在家中哪角落也能物盡其用？

整理家居，雖愛設計聰明的收納物品，但也怕每房間、角落都有專屬的收納盒、架，收拾明明騰出空間，但往往變相鼓勵消費，愈買愈多，最好當然是有一價錢相宜的「萬用盒子」，收納甚麼也方便，即使將來空間轉變，盒子也可重用。

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日本有不少「收納達人」開設Instagram帳戶，聰明地物盡其中，是次就推介無印良品的文件盒，原來可以這樣用！

▼▼▼點擊看無印良品文件盒「一物6用」法▼▼▼

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無印良品不只文件盒，膠製分類架原來也可以放在不同位置，立即向日本人妻們學習如何可好好擅用空間。

▼▼▼點擊看膠製分類架「1物6用」法及其他推介產品、價格▼▼▼

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