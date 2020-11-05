看畢《Emily In Paris》後感到空虛？Netflix另一套大熱電視劇《The Queen’s Gambit》（后翼棄兵）絕對能一解你的追劇癮。樣貌具標誌性的女主角Anya Taylor-Joy亦隨即人氣急升，然而，Anya Taylor-Joy風光背後，混血外貌一直被網民取笑，Anya Taylor-Joy的童年時更因眼距太寬而遭欺凌。

《The Queen’s Gambit》改編自Walter Tevis同名小說，成為Netflix年末熱門劇集。（《The Queen's Gambit》劇照）

《The Queen’s Gambit》（后翼棄兵）改編自Walter Tevis同名小說，成為Netflix年末熱門劇集。故事背景於1950年代，講述天才少女Beth Harmon如何克服孤兒的創傷，在染上藥癮與酒精的過程中尋回人生的方向，成為在男性主導的西洋棋世界中的傳奇女棋手。劇情刺激緊湊不在話下，Anya Taylor-Joy亦憑藉精湛的演技受到全球關注。

Anya Taylor-Joy童年時曾因眼距太寬遭欺凌。(IG@anyataylorjoy)

Anya Taylor-Joy擁多國血統卻毫無歸屬感 被嘲笑像醜陋的魚

Anya Taylor-Joy現年24歲，擁有多重血統，媽媽是西班牙、南非與英格蘭的混血兒，爸爸則是位蘇格蘭裔阿根廷人。Anya Taylor-Joy於美國出生，後來搬到阿根廷居住，直到6歲前也只懂說西班牙文，所以當時舉家搬到倫敦時她非常不習慣。Anya Taylor-Joy雖然擁有多國的血統，但她卻不自覺屬於任何一方。不懂英語，加上Anya Taylor-Joy有別於人的寬眼距令她成為被欺凌的對象。同學公開取笑她的外貌，指她長得像醜陋的魚，又群起杯葛她，並將她鎖在儲物櫃內，種種痛苦的經歷使Anya Taylor-Joy的童年於黑暗中度過。

【按圖看】Anya Taylor-Joy一雙空靈雙眸散發出獨特的魅力，卻曾因眼距寬被嘲：

Anya Taylor-Joy曾一度因介懷自己的外貌而避免照鏡，於學校度過了一段非常艱難的時光後，Anya Taylor-Joy於16歲毅然輟學，追求演戲的夢想。結果這位新生代女星以空靈雙眸散發出獨特的魅力，與別不同的五官令她於一眾女星中擁有極高的辨識度。出道短短一年便奪得第26屆「哥譚獨立電影獎（Gotham Independent Film Award）」的「年度突破演員獎」，繼而於《分裂》（Split）、《艾瑪》（Emma）、《新異變人》（The New Mutants）等電影中表現出色，被喻為「明日之星」。

不少女星也曾像Anya Taylor-Joy般經歷欺凌，她們選擇堅強地面對欺凌，絕不妥協退讓，至今以事業上的成功作為強大的反擊。

周冬雨：母親改嫁 童年坎坷遭霸凌

周冬雨雖然不是典型美女，星途卻一帆風順。（IG@zhoudongyu）

周冬雨雖然不是典型美女，星途卻一帆風順，多部作品如《山楂樹之戀》、《七月與安生》、《少年的你》等票房收益理想，周冬雨亦憑藉精湛的演技奪得「金馬影后」的殊榮。原來周冬雨的童年非常貧窮坎坷，讀小學時，生父遇交通意外離世，母女失去經濟支柱，後來母親改嫁，雖然繼父待周冬雨視如己出，但她於學校遭到當眾羞辱。捱過悲慘童年，周冬雨發憤脫貧，至今已成為內地炙手可熱的女星，上年更打入「福布斯中國名人榜」第7位。

按圖看周冬雨的演藝成就：

馬思純：因肥胖被嘲 誤喝下「加料」飲料

金馬影后馬思純於內地真人騷《看我的生活》中透露童年曾遭欺凌（馬思純微博）

金馬影后馬思純於內地真人騷《看我的生活》中透露童年曾遭欺凌，形容從中學開始，就像是到了「地獄」。當時馬思純身形肥胖，經常因此被冷嘲熱諷，同學又將馬思純寄回家鄉的信件在班房裡朗讀，更在她的飲品中「加料」，回家跟父母訴苦卻遭冷待，身心受創，導致她經歷了痛苦的童年。不過她並未有因此而懷疑自己，童星出身的馬思純於大學時期積極參與幕前演出，加上家人的鼓勵，馬思純終於憑藉《七月與安生》奪得「金馬影后」，努力備受肯定。

▼▼▼按圖看馬思純憶述被欺凌的過程，同學竟偷偷在她的飲品加了這些，最後如何揭發？：▼▼▼

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根據教育心理學家Sherri Gordon的分析，任何人都可能成為欺凌的目標，即使是堅強，運動能力強和受歡迎的學生，也會因為個性差異而經歷不愉快的童年。她續指，面對欺凌，不要選擇過分逃避，應該向對方表達自己的意見和不滿，再尋求協助。

▼▼▼按圖看5類人容易成為欺凌對象▼▼▼

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