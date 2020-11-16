在韓國娛樂圈當明星出名苛刻艱苦，但原來有不少明星如女團BLACKPINK，都家境富裕，從小衣食無憂，卻需擇不靠屋企靠自己。深藏不漏的他們，個個都家庭背景驚人是隱藏富二代？

有哪些韓星是隱藏富二代？（twicetagram@IG）

韓國明星隱藏富二代排行榜

韓國女團BLACKPINK紅透半邊天，不單是美貌出眾，更是歌精舞勁，經過多年的艱苦訓練至有今天成就。但其實BLACKPINK成員們都家境富裕，為實現夢想不怕吃盡苦頭進入演藝圈。除了BLACKPINK以外，很多有權有勢的韓星們都深藏不露，生活極為低調的他們原來家庭背景實力雄厚，一早就是人生勝利組。「韓星富二代」在娛樂圈靠著自己的實力闖出一片天，名利雙收，又能追逐自己的夢想，不凡人生令人稱羨，自身的努力同時讓人敬佩！

BLACKPINK成員家庭背景驚人，個個大有來頭？（jennierubyjane@IG）

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有錢人原來有樣睇？ 研究：兩個位置洩露玄機

「韓星富二代」嬴在起跑線的人生，固然是令人對羨慕。但原來是否「有錢人」也光看樣子就能得知！根據美國多倫多大學的一項研究調查顯示，原來人的臉上有兩個地方能夠洩露玄機，讓人輕易判斷出他或她是否過著衣食無憂的生活，一切線索與答案在臉上暴露無疑！

有錢人其實有樣睇？（Laura Chouette/Unsplash）

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參考資料：ScienceDaily