新冠肺炎疫情持續，「跳舞群組」連日確診恐怕掀起第4波疫情。染疫的「跳舞群組」牽連到城中富豪太太，身家豐厚的陳曼娜平日熱愛跳社交舞，是「跳舞群組」名單中出事的跳舞場所常客，因而被懷疑是「確診富婆」的其中一員。

69歲的陳曼娜熱愛跳社交舞，據知是多個高級舞場的常客。(陳曼娜Facebook)

69歲的陳曼娜熱愛跳社交舞，據知是多個高級舞場的常客，亦曾到訪衛生署公布高危名單中的舞廳，加上她連日來出席多個生日派對，參加者不乏圈中好友，令人擔心她會否已在派對上傳播病菌。她透過傳媒澄清自己並無感染新冠肺炎，呼籲出席過自己生日會的朋友無需擔心，而且未來一年亦不會參與跳舞派對，減低患病風險。

陳曼娜投資有道，居住的豪宅飽覽維港景色。(陳曼娜Facebook)

當時女生比較早婚，女生最終事業是嫁個好老公，所以放棄了之後的機會。 陳曼娜

曾為愛情放棄事業 離婚自強成致富契機

選美出身的陳曼娜當年參加「香港玉女」贏得季軍而入行，不過由於當年未夠16歲，還未夠成熟拍攝愛情片，直至70年代簽約麗的電視，才開始擔任以女主角，拍攝電視劇。她年輕時樣貌標緻，更曾成為《電視日報》的10大最受歡迎女藝人之一。正當事業如日方中之際，她毅然為愛情而放棄事業。比起成為女主角，她認為女生最大的幸福是擁有自己的家庭，可惜最後她婚姻失敗，誕下女兒後便與丈夫離婚。她於一次訪問中剖白曾為早婚而後悔，不過亦慶幸一對子女孝順。她的兩名子女成續優秀，女兒Joie是美國耶魯大學牙醫博士，而兒子Allen於美國史丹福大學及哈佛大學讀醫科，是專門研究心臟移植的外科醫生。

陳曼娜的女兒是美國耶魯大學牙醫博士，兒子於美國史丹福大學及哈佛大學讀醫科，是位心臟移植的外科醫生。(陳曼娜Facebook)

陳曼娜是圈中有名的富婆，致富的契機原來跟離婚有關。當年她還未復出拍劇，便嘗試投資股票與地產，憑藉精準的眼光而獲利不少。她透露自己於買賣樓宇上從未失手，反而股票則風險較大，直言自己於投資上確實賺取不少。她投資有道，而且十分寵愛子女。2016年時更於女兒結婚時大灑超過700萬作嫁妝，除了金器與首飾，更有價值400萬的法垃利跑車。踏入11月生日月份，人緣極好的她陸續獲得圈中好友的祝賀，因而曝光其2,500呎的豪宅。

▼▼▼按圖看富婆陳曼娜的生日派對盛況▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

娛樂圈中不少女星雖然不是當紅演員，但資產卻以億元起計。她們平日生活低調，是圈中的隱形富婆。

楊思琦：即使懷孕仍不停工 擁5個物業成半億富婆

楊思琦工作勤力，現時已擁5個物業成半億富婆。（IG＠szekikk）

「屋邨港姐」楊思琦生活低調，經常被拍下乘搭公共交通工具的照片，加上母兼父職獨自撫養女兒楊卓穎，生活壓力非常沉重。自從2014年，她往內地發展後，收入日益增長，據報她現時在香港坐擁5個物業，總值近半億。

購買將軍澳豪宅時，更有傳她半小時內便決定購入約港幣1,775萬的千呎單位。她亦視女兒為掌上明珠，安排她入讀學費８萬多的英基國際幼稚園，為將來赴外國升學作準備。雖然楊思琦現已收獲美滿愛情，與圈外男友結婚，並誕下第二胎，但她懷孕時仍未有停工安胎，繼續堅持工作，獨立能力的女生更令人欣賞。

▼▼▼楊思琦與一對兒女生活幸福，婚後仍然勤力工作，保養得宜▼▼▼

苑瓊丹：秘嫁資產超過兩億元的富商 婚後不甘於闊太生活

苑瓊丹於戲內多任丑角，現實中愛情事業兩豐收。（HK01）

一向擔當丑角的苑瓊丹現實中生活幸福美滿，2004年，她與有「玻璃大王」之稱的億萬富商黃乃揚在美國結婚，婚後並不甘於闊太生活，除了拍劇，她更開設活髮中心，親任品牌代言人，凡事親力親為。隨着活髮中心的生意漸上軌道，她又投資7位數進軍飲食業，開拓「即食餸包」市場，原因是自己與外藉傭工也不善廚藝，丈夫每晚只有粗茶淡飯，為了解決這問題，苑瓊丹決定開拓「即食餸包」的生意，讓他每晚也有豐富的晚餐，同時為不少在職家庭帶來方便。

▼▼▼苑瓊丹於戲內多任丑角，現實中愛情事業兩豐收▼▼▼

▼▼▼同場加映：不少女星擁有知名度後仍不斷自我增值，如唐寧直播虛心求教三年級英文、李冰冰為進軍荷里活進修廁所貼滿筆記（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼不少女星為求突破，選擇於事業如日方中之際跳出舒適圈，其獨立的想法值得欣賞，人生金句值得女生參考。（延伸閱讀）▼▼▼