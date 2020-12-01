Ella曾被指「變性人」　7大金句鼓勵自己面對：不要怕別人誤會你

籌備多時的《艾拉秀》首演一連兩場早前順利落幕，最讓人印象深刻地不僅是Ella陳嘉樺集結唱歌、演戲與主持3大功力，打造長達3小時零冷場的精湛演出讓人拍手叫好外，整個表演也融入許多她出道以來體認到的人生智慧，跟好姊妹田馥甄的勵志金句相比，也不惶多讓。

Ella陳嘉樺在一連兩場的《艾拉秀》道出7句勵志人生金句（按圖查看）▼▼

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這次的《艾拉秀》是Ella明年邁入40歲前的作品，第2場的安可曲＜來個蹦蹦＞、＜囉哩叭索＞更是卯足全力，盡情勁歌熱舞，就是希望把演出做到最完美，畢竟不知道什麼時候才有下一場；同時收藏3年的勁寶出生影片更是讓人每看必哭，不僅讓人見證母愛的偉大，更是感受一個生命誕生的難能可貴。

等待下一場Ella的表演再度搬到大舞台前，我們可以透過Ella出道19年累積的人生經驗好好品味，透過這些正能量金句更認識自己，即使我們都是她演繹的「林小卡」，但又怎樣？只要我們為自己而活，不要輕易放棄，懂得善待這個世界，每個人都可以是自己人生中的男女主角。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：生命的意義從來不是征服什麼，而是為自己全力以赴！Ella陳嘉樺一連2場《艾拉秀》讓人歡笑、淚水交織的7大人生金句】