任家萱Selina5千尺豪宅送雙親 圈中孝順女星盤點 母女情如像閨密?

任家萱（Selina）日前在Youtube上載影片，任家萱把士林區豪宅秘密重新裝修，送給父母。豪宅以歐陸風格設計，面積逾5000呎，任家萱的父母在參觀豪宅與讀過女兒親手寫的信後，對女兒滿滿的孝意與心思，更是感動落淚。

任家萱（Selina）重新裝修5千呎豪宅 ：媽媽愛酒店式衣帽間 爸爸書房音響如小型影院?

台灣女星任家萱（Selina）是有名的孝順女，自2010年經歷燒傷、後來又跟夫張承中離婚後，令她更會珍惜家人。近日，任家萱就在自家的YouTube頻道上載影片，分享為爸媽籌備了一年的驚喜。任家萱與前夫於士林區購入5000呎豪宅，離婚後任家萱已經搬走，後來她堅拒給媽媽房卡，原來就是與妹妹任容萱秘密為豪宅重新裝修。豪宅內更是驚喜處處，影片任家萱的父母在參觀豪宅時，就如小朋友般雀躍，內藏「驚喜」令爸爸媽媽大表感動？

▼▼▼點擊看任家萱（Selina）送給父母的豪宅▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

任家萱（Selina）以外，圈中也有不少孝順女星，不但買豪宅給爸媽，有一位婚後見媽媽更多過老公？

▼▼▼點擊看其他孝順女星▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

其他文章：

▼▼▼點擊看傅穎（Theresa）「迷你豪宅」，一個細節被網民大讚？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼傅穎以外，也有不少圈中女藝人近來「上車」，打造自己的「dream house」，家居裝潢也意外曝光？▼▼▼