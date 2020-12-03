Netflix人氣劇集《王冠》（The Crown）第四季隆重回歸，當中重磅角色「鐵娘子」戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）華麗登場引起熱議，劇中有不少戴卓爾夫人與英女王之間屢次交鋒的畫面，緊張的拉鋸戰讓人屏息。 「鐵娘子」戴卓爾夫人是英國第一位女首相，在當時還是由男性主導的政治舞台上大展拳腳，讓人驚歎其才幹與見識，但是一直以來她的強勢鐵腕作風評價褒貶不一，是一位極具爭議的傳奇人物，而戴卓爾夫人跌宕起伏的人生，亦道盡了命運的風華與滄桑。

Netflix人氣劇集《王冠》（The Crown）描述了英國第一位女首相戴卓爾夫人的故事。（gettyimages）

▼▼▼【Neflix人氣劇《王冠》戴卓爾夫人出場氣勢如虹】▼▼▼

戴卓爾夫人成英國首位「女首相」 在以男性主導的政壇上叱咤風雲

戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）成長於英國一個平凡家庭，父親（Alfred Roberts）在鎮上經營一間雜貨店，她的童年大多數時光都在店鋪內渡過，見識過形形色色的人。父親一直熱心於政治，耳濡目染之下為戴卓爾夫人將來的參政之路鋪下堅石。成績一直彪炳的戴卓爾夫人品學兼優，1944年她被英國牛津大學錄取，主修化學，後來再進修法律課程，一舉踏入仕途展開漫長的政治生涯。

戴卓爾夫人從小成績優異，學識過人。（gettyimages）

戴卓爾夫人是天生「鐵娘子」比男人更強悍

戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）是英國有史以來第一位女首相，亦是一代傳奇人物，不過她的政治生涯有功有過，極具爭議。當年戴卓爾夫人做首相時可謂臨危受命，因英國正面臨經濟困境、瀕臨破產的窘迫狀況，上台後戴卓爾夫人實行多項改革措施，包括減稅、縮減公共開支、公營企業私營化等等，結果成功扭轉英國頹勢，讓經濟重新恢復活力，斐然政績令人欽佩，在國際上聲名遠播。然而，戴卓爾夫人作風一向強悍又果敢，只要她認為是對的政策，都會堅持推行，如鋼鐵般的鐵血政策亦引起不少爭議，造成英國民眾支持與反對她的聲音漸趨兩極化。

戴卓爾夫人是國際舞台上令人最感到畏懼的人物之一，她的信念使她偉大。 已逝法國前總統希拉克

▼▼▼【戴卓爾夫人強悍作風飽受爭議？】▼▼▼

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結婚逾半世紀始終如一 丈夫甘願做綠葉成為「背後的男人」

1950年當戴卓爾夫人還活躍於地方政治活動時，她結識了剛離婚不久的丹尼士（Denis Thatcher），兩人迅速墜入愛河，至1951年攜手步入婚姻殿堂，丹尼士是一名富有的商人，他十分支持戴卓爾夫人參與政治活動，甚至資助她修讀法律課程。兩人婚後育有一對孿生兄妹，馬克（Mark Thatcher ）與卡洛兒（Carol Thatcher），組成美滿的四口之家。多年來，丹尼士一直十分讚賞戴卓爾夫人的政治抱負，默默在她身後支持著她從政，甘心做綠葉成為戴卓爾夫人身邊的助手，全力以赴地守候及陪伴她。丈夫丹尼士一直是戴卓爾夫人的精神支柱，夫妻二人鶼鰈情深，數十年如一日，結婚52年恩愛依舊，讓人欣羨萬分。

戴卓爾夫人與丈夫丹尼士感情深厚。（gettyimages）

▼▼▼【戴卓爾夫人與丈夫結婚逾半世紀，女強人「背後男人」不易做？】▼▼▼

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戴卓爾夫人晚年孤苦伶仃病死 思念亡夫子女不管不顧

戴卓爾夫人的政治生涯跌宕起伏，到後期她逐漸失勢下台，直至晚年更是淒慘不已。長年將精力投放在政壇的她，忽略了對家庭的照料，與兒女的關係疏遠甚至並不和睦，對於子女的教育戴卓爾夫人更是置之不理，而一對兒女也並非讓人省心，常常惹出事端。直至2003年丈夫丹尼士逝世，戴卓爾夫人精神上受到重重一擊，孤苦伶仃的她晚年十分淒苦落寞，子女都離她而去甚少見面，身體狀況每況愈下的戴卓爾夫人曾多次中風，還有記憶力衰退的跡象。有傳戴卓爾夫人在丈夫離世多年後，因記憶力衰退而忘記丈夫早已不在身旁，她早上醒來的第一句話就問：「丹尼士呢？」

戴卓爾夫人忙於工作與子女關係疏離。（gettyimages）

▼▼▼【戴卓爾夫人晚年淒涼，離世時無親人在身邊?】▼▼▼

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最後，戴卓爾夫人在倫敦五星級麗池酒店病逝，她在酒店房間內閱讀時因中風離逝，有指房間內擺滿了丈夫、兒女、孫女和孫子的照片，彌留之際卻沒有一個親人在身旁，終年87歲。生前與母親關係戴卓爾夫人十分疏離的馬克與卡洛，並沒有及時回到英國處理母親的身後事，更拒絕發表聲明，許多人都對戴卓爾夫人晚年多病與孤獨感到同情與哀憐，這位「失敗的母親」落寞地走完了人生最後一段路程。

如果時光能夠倒流，我絕不會步入政壇，因為我的家庭，已經為我的從政之路付出了過高的代價。 戴卓爾夫人

戴卓爾夫人於2013年逝世，終年87歲。（gettyimages）

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