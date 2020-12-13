90後女設計師2年儲數10萬留學美國4年回流：紐約人很冷酷沒歸屬感

「痴線咩，邊有父母會肯畀小朋友去完外國讀書、做嘢之後返嚟香港。」 Angela 曾擁有一個「美國夢（American Dream）」 ，她努力賺錢，儲了數10萬，隻身到美國闖一闖，4年後，她決定放棄美國，重回成長地香港：「原來理想與現實是有出入，細個看太多美國電影了。」現在許多人都討論移民的問題，離開真的是唯一出路？ 攝影：龔嘉盛

90後的Angela在1年半前放棄穩定的工作回來。（龔嘉盛攝）

「自己夢想，自己負責」：2年賺6位數字圓「美國夢」

26歲的Angela小時候愛看美國電影，特別是《穿Prada的惡魔》，加上喜歡設計，因而決心儲錢到美國紐約讀書生活。7年前，她開展了賣手作布袋的小生意，花了2年時間，儲了數10萬：「當時一心搞好布袋，每日都會做到凌晨3點。」

Angela 指「美國夢」是屬於自己的，不想成為家人的負擔，因而努力賺錢，自己夢想，自己負責。在過程中，她也肯定了自己對設計的執着與去美國的決心。

▼▼▼Angela 靠手作布袋的小生意完成「美國夢（American Dream）」，按圖看看她的經歷▼▼▼

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「去紐約的人都是有夢想，而香港好現實，香港人沒有時間可以發夢。」Angela 非常慶幸自己能到美國讀書：「香港的教育是由老師角度出發，較為主觀，批評你做得好不好；美國老師則是以帶領的角色，就算老師不喜歡，他們都明白各有不同風格。」

她坦言，許多在香港讀設計的同學畢業後都不是從事相關行業，有些更去銀行工作，而美國令Angela相信自己是有能力的：「如果我在香港繼續讀設計，可能與其他人一樣半途而廢。」

Angela 笑指很多事情理想與現實是有出入。（龔嘉盛攝）

YouTube不會展示的一面 誰說一定會賺大錢？

大家對去外國生活有些冀望與幻想：一定會成功、賺好多錢、落地生根，就連所有美國人都想到紐約發展，充滿幻想：「好多人覺得去了（外國）日後便要長居在這；對於（我）紐約回來是難以置信。」人人都認為這是Angela離開香港，開展新生活的好機會，經過讀書3年、工作1年的時間，她決心回港。

Angela 笑指：「我都好鍾意（在美國）讀書」，但被問到「理想與現實」，她也不禁笑起上來：「去紐約前，幻想到好夢幻，大家都非常時尚，但去到發現，紐約是一個很舊的城市；地鐵、街道都非常不衛生，去到心想：what the...，（那些地方）有尿味。」她坦言，拍攝Youtube時，大多都展現好的一面，不會特意放大紐約的不是，但不代表不存在。

▼▼▼ 按圖看Angela在美國紐約的生活，受強烈的文化衝擊，尤其以下2個差異令她不太能接受。▼▼▼

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「紐約人很冷酷，大家來自不同城市，（對於紐約）沒有歸屬感，這裏只是中途站：我是來工作，終有一天會回家。」多元文化是紐約的優點，也是缺點，令Angela覺得自己一直是「局外人」，加上美國生活水平高，不能儲錢，慢慢剩下「生存」，難以發展其他事情：「大家以為去外國賺好多錢，其實只是剛剛好，寄返香港洗咪可能算多錢。」

而令Angela決心回來是：「我好鍾意香港！」她感謝美國讓自己增進不少學識，現在，她想把學到的帶回來香港，一年半前，她回流香港。

Angela 完成3年前的心願，創立香港手帳品牌。（龔嘉盛攝）

創香港手帳品牌 為自己、為香港做點事

現在Angela是一位平面設計師、網絡紅人，更是位香港手帳品牌創辦人。

「一直都想在香港做（品牌），而非紐約品牌，就像我是香港人，我不會因去了紐約，而自稱紐約人。」Angela 花了10萬，籌備10個月，品牌終誕生：「大家總有迷失的時候，我也如是，由細到大，我不喜歡把情感與他人分享，習慣把情緒寫在手帳中，透過手帳抒發情緒、清晰自己」，「我想參與大家人生的一部分，或幫助他們計劃人生」Angela 笑自己說得很偉大，並續說：「而且香港還沒有手帳品牌，是一個商機。」

被問到不怕「揼錢落鹹水海」，她回：「試過才是最大的得着，」「我沒想像過把品牌做到國際化，我最希望在香港發展，也幻想可以做到香港製造。」

▼▼▼Angela 剛剛推出了香港手帳品牌 ，按圖看看她的設計和理念▼▼▼