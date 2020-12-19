聖誕節將到，「交換禮物」是很多朋友和同事間的必備活動。鄭裕玲（Do姐）早前在商台電台節目中，就分享了自己曾經的交換禮物經歷，說收到的禮物完全是令人哭笑不得？

鄭裕玲（Do姐）早前分享了自己交換禮物的難忘經歷。(do_do_cheng@ig)

鄭裕玲（Do姐）早前在主持的商台《口水多過浪花》電台節目中，分享了和汪明荃、林建明等阿姐級人物組成的「至八會」所遇過的難忘交換禮物經驗。鄭裕玲（Do姐）爆料:「最初冇講明唔可以送咁cheap嘅嘢…佢就求其送對襪！」指林建明(大姐Ming) 是送cheap嘢的慣犯，令大家都害怕成為收到禮物的「幸運兒」。

鄭裕玲（Do姐）大爆好姊妹林建明交換禮物送「cheap嘢」。(do_do_cheng@ig)

鄭裕玲（Do姐）指其後大家定下規則，禮物價值要200港元以上，但林建明(大姐Ming)再出奇招，送出一張自己的親筆簽名相，更指不單值200元，更是「無價」，令眾人再次感到無奈又好笑。節目中又談到有傳林建明送曾出價值200元的廁紙或衛生巾，鄭裕玲回應說：「係衛生巾！但係我哋班人冇乜人用到。」似乎林建明每年都帶給了一班姊妹好多「驚喜」！

▼▼▼【鄭裕玲（Do姐）和「至八會」一班「大姐級人物」交換禮物都中伏？】▼▼▼

聖誕交換禮物苦主們現身: 這是我收過最廢的禮物！

聖誕交換禮物本是令人期待的事，但如果好像鄭裕玲（Do姐）一樣，收到完全用不著的禮物，實在是無奈又困擾。但受害人又豈只Do姐一個，身邊的你我他，也總有一個受害者在左近，特別是當你用心選上一件高質禮物用作交換，抽回來的卻是「垃圾」時，完全是叫人欲哭無淚。台灣就有網民就在《PPT實業坊》上，發起了「收到最廢的禮物是什麼？」的討論，立即引來全場熱烈的回應及抱怨，紛紛分享自己交換禮物的慘痛經驗。

有網民分享指有同事拿公司的紙巾來交換禮物，臉皮厚得過份。 (macauphotoagency/unsplash)

有網民慘痛分享，指自己曾收到一包餐廳經常用來伴碟，又被大家極為唾棄的「雜菜三色豆」，又有人說收過「公司的紙巾」、「烏龜，活的」、「穿過的襪子」等等，古怪物件層出不窮。大批網友不解這些「禮物」怎會有人送得出手，不齒事主所承受的創傷，更直指這種朋友「真的值得絕交」不過聖誕交換禮物旨在開心，無奈也是笑料居多，玩玩就算了。沒有期望就沒有失望，未知大家收過最廢的禮物又是什麼？

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