聖誕Staycation｜8間平安夜情侶浴缸酒店　$1100租尖沙咀5星酒店

【平安夜酒店Staycation｜打卡浴缸】疫情下的聖誕節，6點後禁止堂食的政策預料會延至聖誕節，不少情侶已取消預訂的聖誕大餐，平安夜酒店Staycation繼而成為過節首選，記者精選以下8間高質4星或5星酒店，重點是有靚浴缸，價錢不貴仍有空房？

浸浴不只打造白滑肌，更可去水腫、紓緩經痛，好處多多，不少人趁佳節都想找一間有浴缸的酒店房，紓緩身心。聖誕來一個泡泡浴，怎能少得添加節日氣氛的浸浴產品？

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浴缸酒店選擇少？五星酒店筍價必睇



不少小資情侶也選擇酒店Staycation，至少在房間食餐好的，也有聖誕氣氛。於寸金尺土的香港，在家中安裝浴缸對不少人而言都是件奢侈事，酒店在聖誕節的房價雖有稍稍上升，但依然比以往低落，小資情侶只需付出幾百或一千多元，便租到附設浴缸的酒店。記者搜羅以下8間酒店的平安夜房價，哪間低至$600元，成小資情侶首選？

（可預訂房間價格為12月21日搜尋結果）

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靚浴缸之選：康得思酒店

康得思酒店位於旺角區，酒店有通道直接到達朗豪坊商場，位置方便。過往這間五星級酒店房價都偏貴，酒店於聖誕節期間價錢與稍稍加價。最平價的高級客房浴室空間也很大，玻璃間隔的浴室採光度高，打卡一流。而且用上大理石紋磚，與另一貴價打卡熱點Rosewood Hotel（瑰麗酒店）的奢華浴室有幾分相似，如果預算有限，不妨先到訪這間平價版「Rosewood浴室」。

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以上酒店房價為12月21日搜尋價格。

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