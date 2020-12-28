近日不少精彩劇集在Netflix上架，《今際之國的有梄》與《Sweet Home》等都長居最受歡迎榜。除了新戲連連，來到年尾，也有不少好戲正準備悄悄下架。

6部「不得不看」愛情經典：《緣份精華遊》、《忘了、忘不了》



Netflix每月都有𡚒片下架，稍不留神，好戲便已默默下架！2020年尾，幾部重量級愛情經典都相繼下架，當中又有哪些經典作品，值得女生一再回味？

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芸芸電影中，筆者推介由Cameron Diaz、Kate Winslet與Jude Law主演的《緣份精華遊》（The Holiday） 。《緣份精華遊》同樣榮登《時代雜誌》（TIME）於今年4月推出的「自我隔離」電影清單之中，現在也正好留家，「趕尾班車」欣賞。

《緣份精華遊》（The Holiday）是2006年的電影，相隔14年，男親女愛當然永不過時，看主角們在「百事達」尋寶，更可喜出望外地懷舊，筆者不禁在心中大喊：是童年回憶！ （《緣份精華遊》 劇照）

明明是主角 愛情中卻活得似配角？



故事中，Amanda Woods（Cameron Diaz飾）與Iris Simpkins（Kate Winslet飾）各有事業，同樣在聖誕前在感情上觸礁，她們決定與男友分手。兩位「同是天涯淪落人」在網站上認識，決定交換住處，度一個不一樣的假期。劇集情節輕鬆幽默，是十分平實的愛情小品，對白十分值得被抄寫下來，放在案頭，時時提醒：

你應該是你人生的主角，為何卻活得似個配角？ 《緣份精華遊》（The Holiday）

最後，無論要等多久，你也會到一個新的地方，再次遇到一個你認為是值得的人。 《緣份精華遊》（The Holiday）

「同是天涯淪落人」在網站上認識，決定交換住處，度一個不一樣的假期。劇集情節輕鬆幽默，是十分平實的愛情小品。（《緣份精華遊》 劇照）

有時候，一個突如其來的「假期」，或許會令你得到更多。

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