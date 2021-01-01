【2021年元旦｜新目標】新一年，萬象更新。其實也新不到哪兒去，你還是那個你。不作改變的話，除夕過後，不過又一天日升日落。

想認真過活，不如定些目標給自己。「毒」留家中，不一定等於要白過，以下的一些「好習慣」，或能給你的2021年一點方向。

《一流人才的晨讀學習慣》一書的作者中島孝志每天早讀一小時，一年便看了3000本書。（Matias North/unsplash）

每天晨早一小時閱讀 讓你做個有靈魂的人？

每人讀書目的不同，工具書與言情小說因此齊齊上暢銷榜。讀書是完完全全的獨處，而且，散文或論文，在前人千錘百鍊的文字中找共鳴或尋知識，總是有益的。問題是，生活忙碌，如何擠出時間看書呢？

《 一流人才的晨讀習慣》一書的作者中島孝志每天早讀一小時，一年便看了3000本書。筆者不解，一年365天，一天一本都嫌囫圇吞棗，何來3000本而又能學以致用？

中島孝志畢業於早稻田大學，自家經營公司，同時也是顧問、經濟評論家、記者、作家，也在大學授課，在很多領域也十分活躍。中島孝志認為，在走進社會後要進步，就只能不斷地自我進修，若然埋怨沒時間讀書，不如每天早一小時起床。身兼多職的他，在書中分享如何好好善用時間看書。

▼▼▼點擊看《 一流人才的晨讀習慣》中，中島孝志如何用一年看3000本書▼▼▼

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不過，習慣最重要的，還是在於「養成」，要是因為太嚴苛而失去動力，三分鐘熱度，計劃有多完美也沒用。萬事起頭難，還是由淺入深的好，先讀自己有興趣的書，就是只是每天十分鐘，能持續，也有一定成效。

「KOL」Matt D’Avella曾拍攝《12 Habits of LIfe》短片，為新一年訂立目標，目的養成12種好習慣，一連三十日作一種習慣。 (Debby Hudson/unsplash)

實測每月一個「小挑戰」 弄得一團糟也有得著？

電影製片人、又時時分享「極簡生活」的網絡紅人Matt D’Avella曾拍攝《12 Habits of LIfe》短片，為新一年訂立目標，目的養成12種好習慣，一連三十日作一種習慣。他在短片中建議，一次過作出重大改變並不可行，不如把想養成的習慣分拆，每月只專心、連續地做好一件事情，一年過去，結果又如何？

▼▼▼點擊看每月一個「小挑戰」建立的新習慣，對生活的5大改變▼▼▼

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對別人最有效的 你未必適用？

12種習慣當中，有些Matt D’Avella堅持下來了，但更多的是他弄得一團糟，更指不是所有好習慣都適合自己。例如，有網民回應指寫日記與每早五時起床是最能改變他們的習慣，但Matt卻指出，於他而言，這兩項於他而言卻成效不大，甚至是惡夢，是負擔多於進步。雖然很多名人或成功人士都有這樣的習慣，但成功因素很多，不一定適合於你的成功。

Matt指出，12種「好習慣」，並非必然，成功與否，也不是最重要，而是當你覺得生活了無生趣、欠缺熱情與動力的時候，這些一天一點點的小改變，或許便是改變你人生方向的重要路標。不怕做那些會令你有「一點點不舒服」的事，或許已是進步的一種。

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