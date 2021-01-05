日夜顛倒尋創作自由仍不言累　調酒師大賽冠軍化兒時回憶成美酒

說起調酒師，第一時間可能想到冷酷不羈的男子，在裊裊煙霧中調出嗆辣的雞尾酒，但沒想到眼前的調酒師居然是個嬌小玲瓏的女生——Shelley Tai，更沒想到她已入行十年，在各大調酒比賽獲獎。 大抵受到這種刻板印象的影響，即使Shelley憑自己努力贏得國際調酒師大賽Diageo Reserve WORLD Class中港澳區冠軍，竟換來有些人的冷言冷語：「佢係女仔先會贏到咋。」

Shelly明言有些人認為調酒是男人的世界，女調酒師只能充當花瓶的角色：「工作時有人叫我笑，明明啲男仔（男調酒師）唔使笑。」不過，自信的她表示不必理會他人想法，最重要是做好自己，加上愈來愈多女生入行，這種偏見已愈見淡化，但由於在酒吧工作常常要搬搬抬抬，對女生來說也算吃力：「對比起某啲職業，男女唔平等問題已經唔太嚴重，最多係女仔體力差啲，畀人覺得唔捱得。」

事實上，外表柔弱的Shelley非常「捱得」，她十八歲開始便搬出來自住，為了交租，白天做一份文職外，晚上又在酒吧打工，每天睡覺時間不多。後來Shelley厭倦白天沉悶的辦公室工作，便索性辭職，一心一意在酒吧開展調酒師的生涯。

她認為調酒師最辛苦就是日夜顛倒，加上大時大節也要工作至深宵，犧牲與家人相處的時間，但每晚工作時與客人聊天，聽到不同的故事，足以成為她熱愛這份工作的原因，「能做一件自己喜歡的事，就是花很多時間、就是日夜顛倒，也不辛苦。」也許這份對工作的熱誠化解疲累，讓她像男生一樣「捱得」。

Shelly 笑說自己喜歡飲酒和夜生活，要調整生理時鐘也不困難。（kankantai@IG）

要麼就別去做，要麼就滿腔熱血做到底。用熱情搭配一份創意、一份耐力，正正是獲獎級雞尾酒配方。 Shelley Tai

酒的世界千變萬化，給予調酒師無限的創作空間，這份自由也正是Shelly堅持至今的原因之一，她調酒的靈感來自生活：旅行、美食、甚至一段回憶也能讓她化成美酒。在國際調酒師大賽Diageo Reserve WORLD Class中，她創作出名為「香港」的調酒，所選的材料居然不是尋常水果，而是大樹菠蘿，「靈感來自我嘅回憶，因為細個屋企後院有棵大樹菠蘿。」獨特的兒時回憶結合美酒，俘虜評判的味蕾與神經，讓Shelley獲得港澳區冠軍。

（由景福珠寶提供）

畫家用顏色說故事，歌手用音韻說故事，而調酒師何嘗不是一位藝術家，用酒娓娓道來他的故事？