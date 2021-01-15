疫情反彈無常，出現抗疫疲勞，香港人也急需要找方法填補心靈短缺口，下月情人節巧合遇上年初三，相信情侶與閨密們也密鑼緊鼓地籌備着，找哪間餐廳與情人或朋友慶祝，雖然現時晚市堂食仍沒有放寬，但以下介紹的3間餐廳均提供午市堂食，不但非常有特色、有人情味更是人們口中的隱世寶藏餐廳？

網民喻隱於中環的寶藏餐廳 充滿人情味更有手寫祝福：TokyoLima

TokyoLima主打日系秘魯菜，在香港可說是非常少見。(tokyolimahk@IG)

TokyoLima餐廳座落於熙來攘往的中環擺花街，由地鐵香港站前往餐廳只需要約6分鐘。餐廳餐桌量較少，燈光微暗但反而有種朦朧美，非常有情調，最適合與情人來慶祝情人節。

菜式方面餐廳主打香港不常吃到的秘魯X日本新式菜，特別有一款「The Salad」前菜，以西瓜、無花果及烤蘋果等水果入饌，配上自家製的酸辣醬非常特別，而日式唐揚炸雞（Ki-mo-chi Fried Chicken）和秘魯炒飯（Tacu Tacu）等餐廳招牌菜，也備受網民推薦。不過，最值得一提是如生日用餐，即場更有店員助慶唱出生日歌，店員更會即席拍攝１張即影即送給顧客，客人離開前，更會收到店員手寫祝福的字句，非常窩心。

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TokyoLima 地址：中環擺花街18-20號地舖 G/F 營業時間：星期一至四／日 17:00 - 22:00；星期五至六 12:00 - 17:30 18:00 - 22:00

即席為顧客烹調 更有侍酒師為你挑好酒：Hugo's Restaurant

Hugo's Restaurant是一間位於酒店內的法國餐廳。（hyatttst@IG)

Hugo's Restaurant位於酒店內的法國餐廳，走廊掛滿古劍，充滿濃厚的法國古典風情，餐廳可供選擇菜式雖不多，但每一款的食物質素也不會令人失望。

剛進餐廳便有店員提供3款麵包籃供顧客選用，頭盤方面不少人也推薦忌廉白蘭地龍蝦湯，更有廚師即席為顧客烹調，滿足口腹之慾同時也賞心悅目；另外，蜜糖烤法國鴿子胸、香煎鵝肝和胡椒牛柳也是受餐廳歡迎之菜式，品嚐法國菜也少不了與情人嚐一杯酒增加節日氣氛，而餐廳每道菜都由侍酒師揀選最適合的紅白酒或香檳配搭，目的令到佳餚的色香味可更完美地顯現出來，非常貼心。

▼▼▼按圖看更多餐廳環境相及價位，網民力推的特色菜，不要錯過忌廉白蘭地龍蝦湯▼▼▼

Hugo's Restaurant 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂 營業時間：星期一至五 12:00 - 22:00／星期六至日 11:30 - 14:30 15:00 - 17:30 18:00 - 22:00

只提供一款餐單的扒房 甜品有別其他餐廳：La Vache!

La Vache!餐廳距離尖沙咀地鐵站只有3分鐘的路程，而餐廳招牌非常顯眼。(lavachehk@IG)

La Vache!餐廳距離尖沙咀地鐵站只有3分鐘的路程，從街道遠眺便一望看見「一頭牛」形象的紅色霓虹燈招標與店名。餐廳裝潢有點像劇集《Emily in Paris》中所見的餐廳，特別是巴黎景色的牆畫、啡色皮梳化椅和紅白格仔枱布令人猶如置身在法國用餐一樣。

餐單方面餐廳有別於其他的法國扒房，餐廳只提供一款餐單「Steak Frites」，是一款在法國常見的牛排料理，除提供醒胃的沙津前菜外，也有出色的薯條，更可無限添加，而牛排碟下也提供蠟燭一直熱烘着，保持熱度值得加分。另外， 餐廳甜品供應非常特別，是有店員推着甜品車逐一為有需要的顧客介紹。

▼▼▼按圖看更多餐廳環境相及價位，甜品車造型復古有特色▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

La Vache! 地址：尖沙咀赫德道12號地下 營業時間：星期一至日 12:00 - 18:00

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