蘑菇減肥法︱歐美大熱M計劃　2周速減3磅+半吋肚腩　瘦身不瘦胸？

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-01-26 18:48

減肥方法何其多，你又試過幾多個？水果減肥法、飲水減肥法、朱古力減肥法......坊間減肥法層出不窮，歐美現在非常流行「蘑菇」減肥法，又稱「M計劃」（M-plan diet），天后歌手Katy Perry、Kelly Osbourne 和 Roxanne Pallett 亦靠這種減肥法保持窈窕身材，更有指在2周內可以減走肚腩、手臀脂肪及大腿贅肉，但卻可以瘦身不縮胸，據聞有效。

歐美現在非常流行「蘑菇」減肥法，又稱「M計劃」（M-plan diet），有指在2周內可以減走肚腩、手臀脂肪及大腿贅肉，但卻可以瘦身不縮胸，據聞非常有效。（unsplash）

蘑菇營養價值高，當中含有維他命B2和維他命D，不含脂肪和膽固醇，卻是飽肚又低熱量的食物，100克只有22卡路里，是良好的減肥選擇！有指缺乏維他命D容易使人腹部肥胖，因為維他命D是人體製造瘦素的必要元素，而瘦素是控制食欲的激素。英國《每日郵報》女記者Anna Pursglove親身嘗試M-plan蘑菇減肥，她指兩周後臀圍及腰圍分別減去1吋及半吋，輕了3磅，上圍沒有縮水。

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近年歐美大熱的「M計劃」是指以蘑菇作為正餐，或以其取代正餐中的肉類。有營養師指蘑菇含豐富維他命，是代替肉類的最佳素食，而減肥人士又可以不用特別激進地減少食量或改變減食習慣，仍然可達至瘦身效果。不過，蘑菇對於減肥的成效，相信也是取決於「食量」與「烹調方法」。若是吃得過量，或者以高熱量的烹調方法，例如多油的煎炸法，吃蘑菇仍然不會有神奇的瘦身效果。

在此特別推介一款既有營養又美味，同時亦有瘦身功效的蘑菇料理——蘑菇豆乳湯！有如經典的西式忌廉蘑菇湯，但以無糖豆乳取代忌廉濃湯，不但低脂，更可補充身體所需蛋白質。做法簡單，首先把蘑菇洗淨抹乾，切粒備用，加少許油炒香，攪拌機攪爛成蓉。然後注入上湯煲滾，最後倒入無糖豆乳及鹽調味，微滾即成。

蘑菇豆乳湯（unsplash）

製作瘦身料理：蘑菇豆乳湯必備一部攪拌機，可節省不少時間。Kenwood碎肉機採用四刀片，運作速度快，切碎食物時可做到更細膩的效果。

Kenwood碎肉機 CH580 $428

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/26）

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