情人節工作坊｜回憶初見重塑情人氣味成專屬香水　製軟陶促進了解

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-23 15:00

情人節工作坊｜2021年情人節正值公眾假期，一對情人當然要找找消遣活動，行街、食飯已不能滿足困在香港已久的朋友，而工作坊是不錯的選擇，情人可以一同完成作品既實用又溫馨；除了常見的整戒指，還有甚麼有趣的情人節工作坊呢？

大香理提供雙人調香課。（pinkoi.com）

【自製專屬香水】回憶初見的香氣：重塑對方的味道

不論好壞，氣味是令人難以忘懷，還記得伴侶第一次的香氣是如何嗎？不如一同製作屬於你們二人的獨特香氣。

大香理平日出全天然材料的精油、香水等，正值情人節，便提供雙人調香課，情侶可以學習聞香及調香的技巧，更可在20多種純天然精油中，嘗試以香氣描繪、重塑對方帶給你的形象味道；而且課程以2位為上限，情侶便不怕因製作香氣時分享故事而尷尬，擁有適當的空間；完結後情侶可以各帶走1支20mL的按摩油與5mL香精。

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大香理香水：DAI HEUNG LEY 地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座4/F 09 室 電話：5542 6784

【手作軟陶擺設】試驗情侶耐性 可塑性高不易失敗

近年手工陶瓷非常受歡迎，能製作出有質感、實用的器皿、擺設，不過陶瓷非常考驗耐性，長時間學習才可有成果；而較易上手的軟陶成為今期流行。

The Clay Lab 是香港首間手工軟陶工作坊，軟陶可塑性高，不容易失敗，小朋友也能上手，而且較為乾淨，顏色選擇多，製作時間約2小時，剛好適合情侶在用膳前後參加；在工作坊中，可以選擇製作不同個人化軟陶擺設，如餐盤、首飾盤、小擺設等，而月形鏡是較為特別，而且非常適合走文青、高冷風的女生；除了情侶，不少姊妹也相約一同參加工作坊。透過軟陶創作過程中，從零到作品成形，更了解對方的個性與創造力。

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The Clay Lab 地址：尖沙咀加連威老道100號港晶中心8字樓

【情侶飾物】為對方編上愛情結

情人節不少得一同製作飾物，在PMQ的網站上，不時也看到不同的飾物工作坊，是不錯的情侶活動，而當中Loupe提供的成品最多元，有戒指、手環、耳環等，就算戒指也供不同設計選擇，如愛情結、麻花、木雕。

Loupe 是一個珠寶設計及工藝而設的培育空間，平時也會邀請業界專家舉行不同珠寶、飾物工作坊給大眾參與；逢星期六、日設工作坊，而情人節將至，多以情人飾物為主題，而情人節當日則有「情人節雙環情侶手繩工作坊」，由設計師 Marcella Leung帶領製作銅製首飾。

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Loupe 地址：PMQ元創方 香港中環鴨巴甸街35號 元創方 B座 H410 電話：2623 2272

▼▼▼同場加映：【按圖看】情人節給心儀男生或男友送禮，想對方收到滿心歡喜，可參考日本男網民票選的「男生討厭收到的禮物」頭14位，避免誤中地雷，以為貼身就是細心﹗（延伸閱讀）▼▼▼

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