撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-28 18:00

斷捨離｜極簡生活成為都市人追求的一種生活模式：捨去多餘、斷絕不需要的物品、脫離對物品的執著。「斷捨離」知易行難，每次丟棄物件時，腦海總出現捨不得、太浪費、還會用得著的念頭，但藉著對物品進行「減法」，其實是為自己的生活加分，換來更多自由。

斷捨離中「去蕪存菁」的精神才能改變心態，令身心靈都獲得更多的自由空間。 (yichunsmile@IG)

抗疫多時身心靈出現疲憊，不能出國一解煩憂放鬆心靈，不少人也以購物來舒壓，滿足物慾同時為自己充電。但快樂的秘密不在於尋求更多「想要的」，而在於培養「少欲望」的能力，放下那些奢華的想法，過上一過簡約生活反而會讓我們的心靈變得充實。

詹淇家（Phyllis）提到整理物件時不要急於一時，好好跟自己和物品溝通，時間拖長也沒關係。(《單身行不行》截圖)

當內存太多，就會拖慢速度，降低質量；電腦如此，人也是如此。根據《零雜物：讓生活輕盈，讓心更自由》一書作者詹淇家（Phyllis）提到，零雜物、不囤積時，空間更舒適，時間更多，煩惱少令身心更健康；當物慾減少後荷包更充實．人際關係也會更融洽，生活自由度更大時，更有能力做更多好事。詹淇家（Phyllis）將斷捨離過程，命名為「青豆化」，靈感來至村上春樹小說《1Q84》中的女主角青豆，主張生活精簡令行動自由。

斷捨離的整理重心，應該是能讓自己開心，而不是後悔。(《無痛斷捨離》劇照)

詹淇家（Phyllis）曾提到斷捨離的整理重心，應該是能讓自己開心，而不是後悔，當逐一檢視生活中的大小物品，繼而分門別類地處理各種雜物時，便會發現斷捨離並不是想像中困難，而最重要還是體悟到「生活化繁為簡」的重要性，而詹淇家（Phyllis）在書中亦總結出「10種一定要丟棄」的雜物，改變現狀讓生活從簡，從此擁抱清爽沒有負擔的人生。

【按圖看】「10種一定要斷捨離」的雜物，令生活化繁為簡，培養「少欲」的能力，令身心靈更自由▼▼▼

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不要急於一時，好好跟自己和物品溝通，時間拖長也沒關係。我們沒有在比賽，丟一個東西，完成一件小小的事情也不錯。 詹淇家（Phyllis）

但一下子要處理大量不再心動的物件，其實亦會不知所措，所以控制物件總量更為實際快捷。日本「斷捨離」收納始祖山下英子，在其著作《斷捨離》與《新．斷捨離》提到大量生活哲學金句，更是發人心省，或對「斷捨離」無從入手的大家，收獲更多領悟。

【按圖看】「斷捨離」10大生活哲學金句，讓大家從篩選物品的練習中，了解自己此刻真正需要什麼，從而可改善生活空間、心情和人生▼▼▼

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同場加映：【按圖看】斷捨離是生活中的「新陳代謝」，擺脫對物品的執着，同時也為自己帶來一個新開始，據「斷捨離」始祖山下英子在新著作《新．斷捨離》中，提到家中4大需要「斷捨離」的地方與方法步驟，輕易3步令生活更新（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】日本一名「收納達人」おさよさん（Osayosan）便因分享實用的收納和家居清潔方法，吸引超過35萬的追蹤者，不妨參考她3招隱藏雜物櫃增空間小秘訣。（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】雪櫃空間感雖大，但總有「爆滿」的一天，加上合適的收藏方法也可延長食物保鮮期，近日便有網民在網上向網民分享不同食物的收藏方法。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《零雜物：讓生活輕盈，讓心更自由》