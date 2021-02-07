撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-07 20:00

100種女生︱在充斥一式一樣網紅臉的世代，打針整形似乎變了平常事，坊間更不時流傳最受歡迎的整容範本，恍如一種追求。「追求美是無止境的。」前整形外科護士艾妮（Elly，原名林麗詩）說。她在手術室見證過無數整形故事，感嘆：「人不會有完美，我們不需要跟別人一樣。」摸摸鼻樑：「我這裏也有一個骨節處。」 攝影：黃寶瑩

艾妮從事護士6年，去年轉行當歌手。

艾妮從事護士6年，前年轉行當歌手。過去在醫院整形外科工作見識最多，既要處理不幸因創傷而整形的個案，也遇見為美願在身上動刀隆胸、整形、割雙眼皮，或抽脂等的女生，令她最深刻的，是因為愛美而發生意外來求診的人與事。

人不會有完美，我們不需要跟別人一樣。 艾妮

妻瞞夫隆胸失敗釀後遺症

「從前內地做隆胸手術常用的物料對人體有害，或會致癌，所以不少人前來拆卸，或改裝現時所用較安全的物料。」艾妮分享，曾有一位女士因胸部不適前來求診，發現胸部出現水囊，是她過去隆胸失敗的後遺症，需要做手術切除，誰知，同行陪診的丈夫對妻子隆胸一事毫不知情，妻子悄悄請醫護人員幫忙保守秘密，「她不想丈夫知她隆胸的過去，所以我們在說話上都很小心。」最後手術順利，也對丈夫瞞天過海。

隆胸背負風險，為美仍然以身犯險，皮肉之苦的真相不願他人知，即使是枕邊人。

100種女生︱艾妮分享，她的鼻樑有一小個折口位，是從前被同學撞裂，所以鼻子沒般筆直。

少女染髮不慎致頭皮壞死變禿頭

不動刀隆胸、整形就沒有風險？小事如染髮換個造型也可能生意外。「曾有一位女生，因為染髮誤用不良物料而刺激頭皮，導致頭頂部分位置的頭髮全都沒了，變成禿頭。需要將壞死的頭皮切走，然後撐大皮膚，再縫合，幸而最後不致有礙觀瞻。」艾妮形容這是她印象猶深的個案，染髮是平常事，沒想到竟釀成意外，回想也有如切膚之痛：「很可憐的，女孩子突然沒了頭髮，一下子如何面對人﹖從此我也有點害怕染髮。」

艾妮曾遇過一位皮膚癌病人，需切除部分面部皮膚，將大腿的皮膚移植。面對需要照顧的病人，她享受當護士的工作，縱然轉行追尋另一個夢想，仍然想以另一方式療癒人心，不忘護士身份。

無止境追求美 只會失掉原本更美的自己

艾妮透露，從前一起工作的護士們，許多都會找醫生打美容針。「近水樓台，而且也有優惠。」但她從不隨行。遇見無數個案，有些人開始打第一支針，其後就渴求另一種功效，然後第二、第三支……「她們為了追求極致，不斷打針，回頭看，唔打好過打，以前更漂亮。」

艾妮摸摸鼻樑的折口位說：「從前我的鼻樑是更直的，兒時被同學向後撞裂鼻樑，即使痊癒了，現在還有個折口位。」不過艾妮也沒打算修整。「每個人都有自己的個性，不需要跟別人一樣，永遠不會有完美，而不完美才是更好。沒人說鼻子更高一定更美。」與其整形，她更重視護膚養生。

家人大病，艾妮決心轉行追尋夢想，30歲出道當新人不比他人遲。（IG@ellyiloveyou）

人應該要多做自己喜歡的事，別枉過一生。 艾妮

30歲從護士轉職歌手 慶幸參加《超級巨聲3》後沒隨即出道

護士工作6年，艾妮於2019年毅然辭職出道當歌手。其實早在大學3年級時，她曾參加《超級巨聲3》，當時以原名林麗詩（Dreamy）身分參賽，可是第4回合止步，同屆參加者有譚嘉儀、馮允謙。

比賽完結後，艾妮沒有隨即出道，完成學業便入行當護士，因為在夢想與穩定收入之間，她選擇了後者。「當時20出頭，家人認為我太年輕，未了解自己，亦不想我放棄穩定的工作。」6年過去，30歲再遇上當歌手的機會，這次艾妮毅然決定離開，實現夢想。時至今天，她需要放下的東西不是比從前更大嗎？「是的，但這6年來我對唱歌的熱愛從沒減退，也未曾淡忘。」更重要的是，在決定出道前一年，發生了一件大事，令她覺悟人生。

【按圖看】回顧艾妮21歲參加《超級巨聲3》的經歷，當護士後如何後蛻變成歌手？

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「在簽約前一年，親人患了大病，頓悟人應該要多做自己喜歡的事，別枉過一生。」雖然家人仍然擔心，但相信她已懂得為自己人生負責。30歲出道當新人，或許比其他新人相對成熟，但艾妮認為不比他人遲起步。「過去我累積的人生經驗，令我成長，多年來也不斷學唱歌、彈琴，反而現在準備得更好。」艾妮強調仍然享受護士的工作，「我想以護士的身份當歌手，以歌曲療癒人心。」

每個人生都有屬於自己的時間表，無所欠缺，也未曾錯過，過去成就今天，每一個改變都是來得剛剛好。

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