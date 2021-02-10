撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-10 13:58

【情人節2021｜女生香港地】今年2月14日情人節適逢大年初三，傳統「赤口」當日不拜年，既然如此單身女子不如「順理成章」來個姻緣小旅行。在香港想祈求好姻緣，除了各大廟宇供奉的月老像，姻緣石、金花廟等大多毗鄰於山徑，新年期間想短暫逃離鬧市也是個不錯選擇。

相信不少女生跟筆者一樣，都有好奇到訪參拜姻緣石／到廟去求姻緣的經驗，每次卻是到達目的地，打完卡之後卻「一頭霧水」不知如何是好。要是你也跟筆者抱持「入屋叫人，入廟拜神」出於禮貌的態度，不妨聽聽台灣YouTuber劉芒作為「過來人」，整合後參拜大稻埕霞海城隍廟，竟成功遇上心儀男友的參拜攻略。

台灣YouTuber劉芒指經過數年實測，要是在廟內參拜左等右等會注定失敗，因為「真愛不能等」，當然信不信由你。（YouTube截圖）

出發拜姻緣石前 先思考清楚真愛「條件」？

建議除了按該廟宇習俗準備香燭、誠心祈拜等，更建議出發前先思考清楚對象的條件清單當下默默唸出，絕不應貪心；參拜過程也建議獨自進行，完成後才與同行友人於廟外找個地方相聚，而不是在廟內左等右等而分心。

傳統習俗難有統一標準，但她提出一點值得思考，要是你自己也搞不清楚自己心意，月老或是神明又該如何幫助你？要是真愛難尋，情人節也可先到姻緣石走走，感受一下戀愛的氛圍。

背後有淒美愛情故事：寶雲道姻緣石

位於灣仔半山的灣仔寶雲道中段，每日吸引不少人慕名前往。（shadowsshum＠IG)

要數香港最有名的姻緣石，自然是屹立於灣仔半山肇輝臺附近——寶雲道姻緣石。撇開參拜的因素，寶雲道姻緣石位處行山徑上，路上可俯瞰灣仔美景、跑馬地馬場、合和中心等，絕對適合行山新手到訪。

姻緣石的背後，也有一個淒美故事。相傳在二戰時期，一個日本軍官愛上一位水上姑娘，二人不理世俗反私奔到山上，即現時姻緣石的現址，最終餓死於山上，亦有傳說指二人於石柱附近殉情。後來，不少婦女收到報夢，指二人會撮合姻緣，前往石柱祈求好姻緣的女子愈來愈多，便成了現今的姻緣石。

▼▼▼寶雲道姻緣石下有個石洞，到底應不應穿過去？拜姻緣石要連續拜3次？點圖即看▼▼▼

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關於女巫的傳說：金花廟

位於坪洲的金花廟，廟內玉虛宮對聯刻有「求子求孫有求必應，顧男顧女無顧不成」。（non0817b@IG）

要祈求好姻緣，除了姻緣石，也不得不數分別位於荃灣青龍頭村及坪洲的金花廟。相傳金花廟祈求姻緣、生子特別靈驗。廟內供奉的是金花娘娘，追溯至清代屈大均撰寫的《廣東新語》，內寫道：「廣州多有金花夫人祠，夫人字金華，少為女巫，不嫁，善能調媚鬼神。其後溺斃湖中，數日不壞，有異香，即有一黃沉女像容貌絕類夫人者浮出，人以為水仙，取祀之。因名其地曰仙湖。祈子往往有驗。」

故事所說金花夫人相傳是位女巫終身未嫁，意外溺斃於仙湖中，身軀被尋回卻數日不壞而且散發香氣，及後更有一尊與其相似的女像浮出於湖中，因而被認定是神仙供奉。坪洲的金花廟則有另一傳說，金花聖母原為武教官之後，自小文武雙全、劫富濟貧，死後被奉為女神。後來有一藥師跪拜草藥醫治病重妻子，妻子果然藥到病除，其後建成今日坪洲金花廟。

▼▼▼點圖即看｜金花廟有何習俗？九龍市區廟宇哪裡有供奉金花娘娘？▼▼▼

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