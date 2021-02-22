她們創業的那些鳥事｜女生30+無懼重新開始　拒絕委屈是成長自愛

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

林心如、陳意涵、簡嫚書主演的《她們創業的那些鳥事》開播後瞬間成為網絡熱話，故事以3位不同個性的女性為中心，帶出女性在人生成長上遇到的鳥事（屁事），決意在30+之齡重新出發，勇敢改變現狀，讓一眾在生活喘不過氣的觀眾看得揼心又過癮，更有台版《三十而已》之稱。

《她們創業的那些鳥事》由林心如、陳意涵、簡嫚書主演。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

《她們創業的那些鳥事》展示3種女性：苦幹型、女強人、交際花

《她們創業的那些鳥事》改編自日本漫畫家柴門文的作品《女強人俱樂部》，由紅遍亞洲的台劇《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛執筆，花了5年時間籌備，耗資2億台幣（約5,553萬港幣），是2021年最期待的台劇之一；演員陣容更是位位巨星，除了3位當紅女星林心如、陳意涵、簡嫚書擔任主角，更有邱澤、宥勝、藍心湄、陶晶瑩等實力、資深派演員坐陣。

劇集以「女力時代，真心相待」為題，描寫3種不同個性的女性在緣份驅使下，相遇並共同創業，提倡美好生活；過程中，她們不被看好，又頻頻撞板，體現人生有遺憾，也有強悍，就如編劇呂蒔媛說：「所有的女人都是女強人，都有值得被尊敬看重的地方。」

▼▼▼賣弄美色的女生令人討厭，還是自以為是的？林心如、陳意涵、簡嫚書分別代表截然不同的女性，按圖看《她們創業的那些鳥事》故事大綱與人物▼▼▼

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陳意涵飾演的「夏芷」在職場受盡上司霸凌。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

30+未婚、裸辭重新出發注定失敗？ 比《三十而已》更貼地帶出女生成長

陳意涵飾演的「夏芷」是具有超強應變能力、任勞任怨的設計師，她好比現實職場上許多默默耕耘的員工，不求升職發大財，但求上司賞識，卻在過程中，志氣、原則慢慢被磨蝕，被上司霸凌、爭功勞、調到前台，卻說出一句：「或許換個環境就可以突破瓶頸。」觀眾看得心痛，卻明白不爭頭的道理，那是現實最可悲的；以為社會邁向男女平等，卻當女性憑實力攀升、給人看重時，換來的，只有閒言閒語，受盡委屈，展示女性的無奈。

女人想要往上爬，靠自己的身體就好啦。 《她們創業的那些鳥事》

▼▼▼陳意涵在劇中完美呈現典型的人生「小薯」，經常被沒實力的上司批評到一文不值，按圖即看哪一句語錄可一秒激嬲你？▼▼▼

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在幸福工作的構成要素裏面，女人們最在乎的第一名是感受到自我價值，各位姐姐妹妹們，你在工作裏面有感到幸福的時刻嗎？ 《她們創業的那些鳥事》

女生無論處於哪年紀 隨時可以重新開始找回自身價值

工作一天便佔我們1/3以上的時間，直接影響着人生，你或會說做到「Work-life balance（工作與生活的平衡）」就算找不到自己喜歡的工作，起碼發展興趣是一道「逃生門」，但有誰可確保不受工作掀動情緒、感到煩惱？陳意涵在劇中已踏入30+，這成長的分水嶺中，她可選擇繼續吞聲忍氣，但經林心如的賞識、陪伴、鼓勵，她決定拋下過去，創業重頭開始，找回自身價值。

工作或愛情也好，當人生屢遇挫折、不被尊重而難以走下去時，也許很多女生仍不願改變或離場，怕過去的青春付諸流水，只期待事情自然變好，可是，有時我們就是需要在錯配中成長，離開才遇見更美好的人生。女生無論處於哪個年紀，也有權、有資格華麗轉身，要有勇氣重新出發，才不枉過去所花的青春。繼續委屈才是浪費時間，女生30+更要懂得愛自己﹗

▼▼▼新一年審視自己的未來與夢想吧，按圖即看《她們創業的那些鳥事》成長金句▼▼▼

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《她們創業的那些鳥事》表達的並非只有職業女性心聲，更是帶出成長面對的煩惱、痛苦，獲得共鳴同時讓人反省、檢視一下工作、夢想。

你可以想想自己每天踏進公司時的心情，是充滿精神還是無聊想逃避？ 《她們創業的那些鳥事》

▼▼▼同場加映：台劇近年急起直追，今年的《想見你》、《誰是被害者》都大獲好評。在11月首播，由郭書瑤、禾浩辰主演的《未來媽媽》更憑談及男女對婚姻、生育的價值觀，引起熱話；是男生想法太膚淺，還是女生真的想太多了？點擊即看《未來媽媽》經典婚姻金句（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼