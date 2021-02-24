撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-25 11:08

【Daiso好物推介】除了ＭUJI無印良品、IKEA宜家家居、DAISO、Seria、3COINS等平價家品店亦是日本女生搜羅收納好物的地方，除了收納用品，不少生活小工具，以至化妝品原來也深受日本女生歡迎？

日本女生不時在IG分享DAISO購入的生活好物，除了收納物品，如旗下副線URGLAM的碎粉掃定價相宜加上抓粉力不俗，便不時被日本雜誌推薦。記者整合日本女生的收納IG，找出她們分享於2020年購入、不能錯過的DAISO好物，看看哪些小工具能方便女生們的日常生活。

Daiso好物推介︱日本女生𝙣𝙖𝙣𝙖一人獨居，利用不少Daiso好物將家居打理得井井有條？（make.n.room@IG）

▼▼▼10件意想不到的DAISO好物，除了收納工具，哪乾髮神器大大減少吹頭時間？▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

日本女生Mico分享Daiso的紙片肥皂，與MUJI出品不相伯仲，價錢卻是1/5？（micostyle01@IG）

DAISO出品完勝MUJI無印良品？日本女生逐一比較熱賣產品

日本女生Mico分享DAISO好物時，更提及110日元（20張）的即溶式紙片肥皂，比起MUJI同類熱賣產品590日元（24張），更為吸引。不只價錢，清潔能力及使用方便度也不輸MUJI。不過香港女生，對這類即溶式紙片肥皂比較陌生，如說回大家熟悉的收納產品又如何？MUJI設計真的比12蚊店（100円店）出品，更勝一疇？

▼▼▼點圖即看｜DAISO的12蚊收納好物 ，比MUJI無印良品同類產品更好用？▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映｜衣櫃總是在收拾後很快便打回原型？點擊看日本網站與《居家收納超強大全: 完整收錄1000+絕技》的5大衣櫃收納法｜（延伸閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼MUJI無印良品、IKEA宜家家居有不少收納好物，但收拾家居最怕「妹仔大過主人婆」，收納用品比雜物還要貴重，是次推介日本IG用戶都推崇的$12蚊店DAISO用品，省錢也省空間！|點擊看如何用盡「死角」，10招「善用角落」收納方法▼▼▼