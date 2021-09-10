DAISO 10大美妝收納好物　$12粉餅媲美大牌　收納盒抵買過MUJI？

除了ＭUJI無印良品、IKEA宜家家居，DAISO也是搜羅平收納工具的地方。除了生活家品以外，原來化妝品也是DAISO不容錯過的好物？



日本女生不時在IG分享DAISO購入的生活好物，除了收納物品，如旗下副線URGLAM的碎粉掃定價相宜加上抓粉力不俗，便不時被日本雜誌推薦。記者整合日本女生的收納IG，找出她們分享不能錯過的DAISO好物，香港女生也不妨去DAISO$12蚊店尋找同款推介！

Daiso好物推介︱日本女生𝙣𝙖𝙣𝙖一人獨居，利用不少Daiso好物將家居打理得井井有條？（make.n.room@IG）

▼▼▼【按圖看】10件意想不到的DAISO好物，除了收納工具，哪乾髮神器大大減少吹頭時間？▼▼▼

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日本女生Mico分享Daiso的紙片肥皂，與MUJI出品不相伯仲，價錢卻是1/5？（micostyle01@IG）

DAISO出品完勝MUJI無印良品？日本女生逐一比較熱賣產品

日本女生Mico分享DAISO好物時，更提及110日元（20張）的即溶式紙片肥皂，比起MUJI同類熱賣產品590日元（24張），更為吸引。不只價錢，清潔能力及使用方便度也不輸MUJI。不過香港女生，對這類即溶式紙片肥皂比較陌生，如說回大家熟悉的收納產品又如何？MUJI設計真的比12蚊店（100円店）出品，更勝一疇？

▼▼▼【按圖看】DAISO的12蚊收納好物 ，比MUJI無印良品同類產品更好用？就連3COINS、Seria也比MUJI無印良品好？▼▼▼

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